游泳世界盃仁川站｜何詩蓓100自兩站摘兩金 李芯瑤再破港青紀錄
撰文：陳智深
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世界泳聯游泳世界盃仁川站最後一日，何詩蓓（Siobhan）與15歲小將李芯瑤齊闖100米自由泳決賽，最終Siobhan在主項延續無敵姿態，以51.73秒奪冠，在同一項目連續兩站摘金；而李芯瑤則繼早上初賽後再破短池香港青年紀錄，取得第7名。
何詩蓓在仁川站游泳世界盃合共袋走以2金1銀，她先後在200自及400自摘一金一銀，原本最後一日角逐100米自由泳及50米蛙泳，不足半小時內出戰兩項目，Siobhan最終放棄50蛙，專心100自，並以53.29秒、以總成績第4名晉級決賽，力爭連續兩站贏冠軍。
游泳世界盃．仁川站｜何詩蓓游史上第6快時間 連續兩站200自稱霸
最終Siobhan在決賽由頭帶到尾，把成績提升至51.73秒，力壓游出52.19秒的波蘭泳手Katarzyna Wasick及52.26秒的澳洲代表贊臣（Milla Jansen）贏得今站第二金，亦是繼早前上海站後再獲100自金牌。
至於初賽時打破香港的青年紀錄、同時達到世界錦標賽的A標時間李芯瑤，就游出53.22秒，再次改寫港青短池紀錄。
男子港隊方面，出戰200米蛙泳的趙浩俊（Adam Chillingworth）初賽以2分06.91秒晉級決賽，最終以2分06.32秒取得第6名；中國隊覃海洋以2分02.57秒摘金。
游泳世界盃仁川站第三日港隊成績
女子100米蝶泳
陳健樂：1分01.16秒；吳麗華：1分02.97秒
男子50米蝶泳
何甄陶：23.60秒；古逸豪：24.01秒
男子100米背泳
劉紹宇：1分00.31秒
女子50米蛙泳
林凱喬：31.88秒
男子200米蛙泳
趙浩俊：2分06.32秒；麥世霆：2分09.12秒；李承殷：2分42.82秒
女子100米自由泳
何詩蓓：51.73秒；李芯瑤：53.22秒
女子200米混合泳
吳麗華：2分15.76秒；林凱喬：2分19.56秒
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