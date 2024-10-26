游泳世界盃仁川站｜何詩蓓專心100自躋決賽 15歲李芯瑤再破港績
撰文：趙子晉
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世界泳聯游泳世界盃仁川站最後一日，何詩蓓（Siobhan）再度登場，原本今早（26日）角逐女子50米蛙泳及100米自由泳初賽，Siobhan專心100自而放棄50蛙，初賽游出53.29秒晉決賽，而同場的15歲小將李芯瑤以53.57秒一同晉級，打破香港的青年紀錄，同時達到世界錦標賽的A標時間。至於男將趙浩俊在200米蛙泳亦打入決賽。
游泳世界盃．仁川站｜何詩蓓游史上第6快時間 連續兩站200自稱霸
何詩蓓在仁川站游泳世界盃先後在200自及400自摘一金一銀，原本最後一日角逐100米自由泳及50米蛙泳，不足半小時內出戰兩項目，Siobhan最終放棄50蛙，專心100自，並以53.29秒、以總成績第4名晉級決賽，力爭連續兩站贏冠軍。
游泳世界盃仁川站第三日港隊成績
女子100米蝶泳
陳健樂：1分01.16秒；吳麗華：1分02.97秒
男子50米蝶泳
何甄陶：23.60秒；古逸豪：24.01秒
男子100米背泳
劉紹宇：1分00.31秒
女子50米蛙泳
林凱喬：31.88秒
男子200米蛙泳
趙浩俊：2分06.91秒（晉級決賽）；麥世霆：2分09.12秒；李承殷：2分42.82秒
女子100米自由泳
何詩蓓：53.29秒（晉級決賽）；李芯瑤：53.57秒（晉級決賽）