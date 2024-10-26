游泳世界盃仁川站｜何詩蓓專心100自躋決賽　15歲李芯瑤再破港績

世界泳聯游泳世界盃仁川站最後一日，何詩蓓（Siobhan）再度登場，原本今早（26日）角逐女子50米蛙泳及100米自由泳初賽，Siobhan專心100自而放棄50蛙，初賽游出53.29秒晉決賽，而同場的15歲小將李芯瑤以53.57秒一同晉級，打破香港的青年紀錄，同時達到世界錦標賽的A標時間。至於男將趙浩俊在200米蛙泳亦打入決賽。



游泳世界盃．仁川站｜何詩蓓游史上第6快時間 連續兩站200自稱霸

何詩蓓在仁川站游泳世界盃先後在200自及400自摘一金一銀，原本最後一日角逐100米自由泳及50米蛙泳，不足半小時內出戰兩項目，Siobhan最終放棄50蛙，專心100自，並以53.29秒、以總成績第4名晉級決賽，力爭連續兩站贏冠軍。

何詩蓓棄戰50蛙，在100自輕鬆過關。（Getty Images）

（Getty Images）

游泳世界盃仁川站第三日港隊成績

女子100米蝶泳

陳健樂：1分01.16秒；吳麗華：1分02.97秒

男子50米蝶泳

何甄陶：23.60秒；古逸豪：24.01秒

男子100米背泳

劉紹宇：1分00.31秒

女子50米蛙泳

林凱喬：31.88秒

男子200米蛙泳

趙浩俊：2分06.91秒（晉級決賽）；麥世霆：2分09.12秒；李承殷：2分42.82秒

女子100米自由泳

何詩蓓：53.29秒（晉級決賽）；李芯瑤：53.57秒（晉級決賽）