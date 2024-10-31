游泳世界盃新加坡站｜何詩蓓穿熊貓衫亮相　50自摘銅賀27歲生日

世界泳聯游泳世界盃新加坡第一日，今日（31日）踏入27歲的香港泳手何詩蓓（Siobhan）爭奪50米自由泳金牌，Siobhan驚喜地穿上熊貓衫，結果以24秒正完賽，摘下銅牌。



何詩蓓連續三站出戰游泳世界盃。（Getty Images）

游泳世界盃新加坡站｜何詩蓓50自闖決賽 文薈喬破混合泳青年港績

27歲生日出戰的何詩蓓，在游泳世界盃新加坡站50米自由泳初賽，游出24.54秒﹑以總成績第5名晉級決賽，力爭獎牌賀生日。第2線登場的何詩蓓，驚喜地穿上熊貓衫登場，熊貓衫上更有她的號碼布，順道慶祝生日兼萬聖節，結果Siobhan游出24秒正，第三名觸池摘銅。

何詩蓓賽後解釋為何穿上熊貓衫登場，「我上星期在韓國見到熊貓衫，當我前往泳池的期間突然泛起：『我有一個好好的想法』，然後我們全隊都買了，十分有趣。」主持人祝何詩蓓生日快樂，並指在場觀眾對Siobhan的特別造型相當受落。

何詩蓓驚喜地穿上熊貓衫登場。（影片截圖）