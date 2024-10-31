游泳世界盃新加坡站｜何詩蓓50自闖決賽　文薈喬破混合泳青年港績

一連三站的世界泳聯游泳世界盃，最後一站來到新加坡，前兩站摘下4金1銀1銅的何詩蓓（Siobhan），今早登場角逐50米自由泳，輕鬆躋身今晚的決賽，衝擊今屆世界盃第5面金牌。



何詩蓓輕鬆打入50自決賽。（Getty Images）

小將文薈喬打破女子100米混合泳的青年紀錄。（資料圖片）

游泳世界盃新加坡站港隊首日戰績



男子200米背泳

陳鎡樵：1分59.96秒



男子100米蝶泳

古逸豪：52.15秒



女子200米蛙泳

文薈喬：2分27.57秒



男子100米蛙泳

麥世霆：58.73秒﹑張智傑：59.28秒﹑趙浩俊：1分00.26秒﹑徐奕祺：1分00.40秒﹑劉建希：1.01.34秒



女子50米自由泳

何詩蓓：24.54秒，晉級決賽﹑譚凱琳：24.90秒



女子100米混合泳

文薈喬：1.01.98秒



男子100米混合泳

古逸豪：54.31秒﹑陳鎡樵：55.70秒﹑劉建希：56.76秒

