游泳世界盃新加坡站｜何詩蓓50自闖決賽 文薈喬破混合泳青年港績
撰文：趙子晉
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一連三站的世界泳聯游泳世界盃，最後一站來到新加坡，前兩站摘下4金1銀1銅的何詩蓓（Siobhan），今早登場角逐50米自由泳，輕鬆躋身今晚的決賽，衝擊今屆世界盃第5面金牌。
游泳世界盃新加坡站港隊首日戰績
男子200米背泳
陳鎡樵：1分59.96秒
男子100米蝶泳
古逸豪：52.15秒
女子200米蛙泳
文薈喬：2分27.57秒
男子100米蛙泳
麥世霆：58.73秒﹑張智傑：59.28秒﹑趙浩俊：1分00.26秒﹑徐奕祺：1分00.40秒﹑劉建希：1.01.34秒
女子50米自由泳
何詩蓓：24.54秒，晉級決賽﹑譚凱琳：24.90秒
女子100米混合泳
文薈喬：1.01.98秒
男子100米混合泳
古逸豪：54.31秒﹑陳鎡樵：55.70秒﹑劉建希：56.76秒
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