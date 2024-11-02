行山｜露營背囊後疫情時代銷量不減　受內地客追捧彌補本地客流失

疫情後開關一年多，港人紛紛外遊消費，本地零售業受到打擊，在香港經營戶外用品代理及零售店的邱季良（Angus）本身亦預期，遠足及露營用的大背囊銷量將大幅下滑，但結果有意外驚喜，他代理的美國背囊品牌Osprey受內地客追捧，彌補到本地客的下跌，「以為會跌的時候，又有一條水幫到我」。不過，他表示銷售策略不敢太進取，以免內地客熱潮驟過後要「坐艇」。



Angus在美荷樓向參觀者介紹Osprey 50周年的展覽。（顏銘輝攝）

疫情封關，港人無法外遊，紛紛蜂擁至郊外行山及露營，令相關戶外產品供不應求，生意逆市向上。疫情過去，社會復常，行山露營熱潮退去，戶外產品的需求打回原形，甚至更差。

Angus在本地經營戶外用品零售店多年，又長期代理外國的品牌，包括Osprey的背囊，見證這幾年的大起大跌。談到Osprey背囊的銷售，他說：「最初賣到斷晒，根本沒有預到那麼多貨量，之後2020年冬季比正常銷量入多3成，那3成全是經銷商要求的。」

攀山家曾志成出席這個50周年展覽的啟動儀式。（顏銘輝攝）

「到2022年是巔峰，差不多是（正常銷量的）一倍，大家（經銷商）都有信心，因為真的多了很多人買，而且疫情看來不會在短期內完結。」Angus續說：「其實全世界一樣，在那3年間，戶外產品全部都好好賣，帳幕都賣到沒有貨。」

隨社會復常，2023年開關，Angus知道這段戶外用品不正常地好賣的黃金日子到了盡頭。他表示：「我那時跟同事說，一定跌，不要入那麼多（大背囊），不可留太多存貨，但2023年初逐步開關，都見到明顯回落。」

「但旅客一來，2023年頭，內地開關。內地及香港的價錢有分別，上面有稅而香港沒有，我真的不知是什麼氛圍，他們來到又是買大背囊。以為會跌的時候，又有一條水幫到我。個個經銷商都一致地說，很多內地朋友來買，直到現在，內地客的佔比仍然很高。」

Angus（中）代理了Osprey背囊超過20年。（顏銘輝攝）

Angus表示很多戶外產品的銷量都有回調，但Osprey背囊意外地維持得住。他說：「我們自己店舖都見到，露營產品如睡袋、帳幕都跌了很多。那是意料之外的潮流，這個品牌本身在內地都很紅，香港的價錢又比內地便宜兩成，他們見用開又便宜，就會買。」

Angus指，在這個行山季節本地人的Osprey背囊銷量跌3成，但他說：「這3成絕對可以在內地客上彌補得到。受內地客帶動，我們的經銷商都很進取，繼續落單。」雖然受內地客追捧，但他不敢太進取，他解釋：「穩守突擊吧！大背囊其實很難賣，如果突然內地人不來買，我就坐艇，所以都很小心去估算。」

Angus在現場介紹美國背囊品牌Osprey。（顏銘輝攝）

美國背囊品牌Osprey在1974年成立，Angus在另一戶外品牌Mountain Hardwear的負責人強烈推介下，於90年代末將這個品牌引入香港。他說：「Mountain Hardwear的老闆大力推薦，說這個品牌（Osprey）很有潛力。最初我還未正式代理，只是問他們拿貨回香港賣，不是獨家代理的。當時香港市場都未太接受，開始都很滯銷，真的很難賣。記得拿了200個背囊回來賣，賣了差不多一年都未賣完。」

那時候，Osprey主要出產兩類背囊，分別是露營背囊及滑雪背囊，只有前者才能在香港的環境用得着。那些露營用的大背囊用料厚及耐磨，價格昂貴，那個年代都要賣千幾元一個，最貴的款式超過兩千元。

展覽介紹Osprey 50年來的歷史。（顏銘輝攝）

在千禧年初，Osprey下了兩個重要決定，改變了整個企業的發展方向。Osprey在越南開設廠房，背囊由美國變成越南製造。創辦人Mike Pfotenhauer親自指揮，成立Talon系列，用大背囊的負載系統去設計小背囊。Angus說：「美國造不到那麼細的背囊，因為成本貴，但你不能大背囊賣千幾元，而細背囊也賣千幾元！於是他們決定開發越南廠。」

香港地方細，行山以一日旅程為主，較少用到沉重的大背囊，而且細背囊的定價較親民，故更受歡迎。Angus說：「有一款11L的背囊，用來一日行山就剛剛好，而且得到不少毅行者的青睞，那時毅行者亦開始興起。」

Angus形容2004至2015年是Osprey的黃金10年，無論是全球市場，還是香港市場，皆呈增長。他說：「（生意）年年都向上，因為有了越南之後，多了很多新的產品，例如造一些入門版的大背囊，採用較薄身的尼龍，比較輕量化。那10年是黃金10年，越南廠剛剛起飛，Talon系列銷量很強，全世界可以賣到數以百萬個計，開完一間廠又說不夠，又要開多間，做到廠都來不及造。」

出席啟動儀式的嘉賓大合照。（顏銘輝攝）

為了讓香港的Osprey用家更了解這個背囊品牌，Angus在美荷樓青年旅舍策劃了Osprey 50周年展覽，免費入場，活動日期由10月26至11月24日。

「Osprey X香港YHA」展覽詳情

日期：10月26日至11月24日

地點：九龍深水埗巴域街70號石硤尾邨41座香港青年旅舍協會美荷樓地下

時間：10：00-18：00（星期六及日設有導賞員）