精選8條行山美食路線　途中有士多茶座補給　點只有豆腐花咁簡單

行山可以減肥？但辛苦行山志在食！

部分山友行山，其中一個目標是到鄉郊的士多茶座享用美食，所以今次簡介8條中途有士多補給的行山美食路線，予大家參考。

本文只提供路線概要，若果有意前往這些路線行山，請大家閱讀更多相關路線介紹及資訊，出發前請做足準備。不過，大家謹記部分鄉村士多並非每日營業，可能只在周末及假期做生意。



以下介紹的8條行山路線，中途皆有士多補給。（顏銘輝攝）

行山美食路線｜慈沙古道

路線：慈雲山法藏寺 > 沙田坳🥤 > 水泉澳邨

路程：4公里；需時：約2小時

路線簡評：鄰近市區，由慈雲山法藏寺起步的話，全程沿沙田坳道的馬路上斜，便行至這條路線的最高點沙田坳。沙田坳有涼亭獅子亭、公廁及士多，完成上山路段的山友可以購買飲料歇息。休息過後，便可走原始山徑，沿慈沙古道落到水泉澳邨的博泉街。這條路線的起點及終點皆交通方便，路程不長，適合行山新手。

行山美食指數：🍗

行山美食簡評：路線易行方便，但途中只有沙田坳的恆益商店一個補給點，而且起點及終點也非美食見稱之地，所以美食指數較低。

+ 4

行山美食路線｜南丫島

路線：索罟灣 > 蘆鬚城🥤 > 洪聖爺灣🥤 > 榕樹灣

路程：5公里；需時：約2.5小時

路線簡評：這條南丫島最熱門的行山路線，幾乎全程靚路，而且途中有涼亭等設施，也適合一家大小去郊遊。索罟灣的船期較榕樹灣疏，為較易預算時間，建議由索罟灣出發。索罟灣有大量食肆，沿海濱小徑，輕鬆行至蘆鬚城，那裏都有補給。接着上山再落洪聖爺灣，又有不少食肆及士多，最後行到榕樹灣。

行山美食指數：🍗🍗🍗

行山美食簡評：洪聖爺灣選擇多，有東南亞菜，又有燒烤，簡單吃過豆腐花亦有，而且起點及終點都多餐廳，尤其是榕樹灣，所以美食指數較高。

+ 3

行山美食路線｜甲龍林徑

路線：川龍 > 扶輪公園🥤 > 荃錦公路 > 甲龍林徑 > 農場鮮奶🥤 > 雷公田

路程：6.5公里；需時：約3小時

路線簡評：行山人士可以由荃灣乘搭專線小巴80號上川龍，或者坐九巴51號在川龍下車。沿荃錦公路上行，進入扶輪公園自然教育徑，攀升至扶輪公園，可以在大帽山連姐的茶水亭作補給。在荃錦坳橫過荃錦公路，走甲龍林徑下山，盡頭便是農場鮮奶，接着沿馬路行到雷公田，便可乘搭巴士或小巴離開。

行山美食指數：🍗🍗🍗

行山美食簡評：大帽山連姐的茶水亭有豆腐花、燒賣、魚蛋及公仔麵等基本士多美食，到農場鮮奶則有薑汁撞奶、鮮奶燉蛋白等截然不同的甜點，而且起點川龍又以飲早茶聞名，所以美食指數較高。

大帽山連姐。（資料圖片/張浩維攝）

+ 1

行山美食路線｜馬鞍山郊遊徑

路線：菠蘿輋路 > 大水井 > 昂平 > 馬鞍山村🥤 > 馬鞍山村路 > 錦英苑

路程：8公里；需時：約4小時

路線簡評：行山人士可以坐九龍或將軍澳入西貢市中心的小巴或巴士，在菠蘿輋下車，沿菠蘿輋路上行，接上馬鞍山郊遊徑，上攀至風景如畫的昂平。沿馬鞍山郊遊徑續走，可到馬鞍山村，入村行樓梯可到鞍山探索館。馬鞍山村有村巴落山，但班次疏落，如有餘力，不妨行馬鞍山村路的馬路落錦英苑。

行山美食指數：🍗🍗

行山美食簡評：整條路線只有鞍山探索館礦工Café一個補給點，食物種類也不多，但幾有特色，兩大招牌小食礦山曲奇及腐乳饅頭都可以打卡，加上行山人士可以入探索館了解礦場歷史，幾有意義，所以列入今次之選，但美食指數就不可能太高。

鞍山探索館內的礦工Cafe。（顏銘輝攝）

行山美食路線｜嶂上

路線：海下路 > 嶂上🥤 > 坳門 > 榕樹澳🥤 > 水浪窩

路程：9公里；需時：約4小時

路線簡評：由海下路起步，沿嶂上郊遊徑緩緩登上嶂上高原，也是這條路線的最高點。嶂上有士多，行山人士可以在此歇息，享用即食麵、豆腐花及小食。接着沿郊遊徑走，經過坳門，走下「天梯」落山，考驗膝部。落到底，便至榕樹澳，村內有士多補給。最後，行約3公里的馬路行到出水浪窩。

行山美食指數：🍗🍗🍗

行山美食簡評：在群山懷抱的嶂上，有一間許林士多，除了豆腐花以外，還有公仔麵。由於嶂上沒有馬路連接，子承父業的士多老闆許毅文，需要用擔挑將汽水及食材搬運上山，堅持那麼多年，真的不容易！

了解詳細路線：嶂上郊遊徑平緩斜度登高 食完山水豆腐花落榕樹澳

了解更多：慎選夏天遠足路線避免中暑 9個郊野暴曬黑點避之則吉

行山美食路線｜荔枝窩

路線：烏蛟騰 > 三椏涌 > 三椏村🥤 > 荔枝窩🥤 > 谷埔🥤 > 鳳坑🥤 > 鹿頸

路程：15公里；需時：約7小時

路線簡評：由烏蛟騰行至鹿頸，途經多條村莊，幾乎每條都有士多。沿苗三古道緩緩落到海邊的三椏村，那裏有數間茶座士多，提供客家菜式及炒粉麵飯，是行山人士午膳的熱門地。接着再行往荔枝窩，又有補給點。荔谷古道就較為辛苦，經過一上一落，抵達谷埔，又有士多。沿海邊行多一會兒，鳳坑又有補給點，最終出到鹿頸，那裏又有茶座。

行山美食指數：🍗🍗🍗🍗🍗

行山美食簡評：行過眾多路線之中，這條荔枝窩號稱本人認為的美食行山路線之王！在山旯旮的三椏村，你可以食到海鮮、客家小菜、雞粥，已經超越行山食豆腐花、公仔麵的想像。行到谷埔，又可以買些茶粿做手信。起點及終點亦都有士多。故此，這條路線的美食指數獲滿分。

行山人士可以在三椏村午膳，菜式十分豐富。（顏銘輝攝）

了解詳細路線及睇片：烏蛟騰起步行到鹿頸 路程長但有士多美食補給

【荔枝窩一帶風景】（按圖放大）

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行山美食路線｜東澳古道

路線：東涌 > 鱟殼灣 > 沙螺灣 > 䃟石灣 > 深石 > 深屈🥤 > 大澳

路程：13公里；需時：約6小時

路線簡評：東澳古道途經多條大嶼山西北部的沿海村落，由東涌行至大澳。東澳古道大部分是水泥村徑，十分好行，大致沿岸走，雖然起伏，但上落不算辛苦。東澳古道最主要的補給點是深屈，很多山友都會選擇在那裏的士多午膳，吃飽後再入大澳。

行山美食指數：🍗🍗🍗

行山美食簡評：士多主要集中在深屈一處，行山人士可以食公仔麵、多士、豆腐花、糖水等，都幾豐富，加上終點大澳也是美食集中地，所以美食指數有中等水平。

東澳古道路程雖長，但指示清楚，上落不算多，也適合新手嘗試。（顏銘輝攝）

行山美食路線｜麥理浩徑第2段

路線：西灣亭 > 大浪西灣🥤 > 鹹田灣🥤 > 大浪村🥤 > 大浪坳 > 赤徑🥤 > 北潭凹

路程：10公里；需時：約5小時

路線簡評：麥徑第2段是景色最美的一段麥徑，通常行山人士會由西貢搭村巴至西灣亭起步，落到海邊的大浪西灣，那裏有數間茶座士多。接着，往下個靚海灘鹹田灣，那裏又有士多，可以午膳。沿麥徑走，不久至大浪村，又有地方補給。上大浪坳的一段較吃力，跟住落到赤徑，又有士多，最後行上北潭凹完成。

行山美食指數：🍗🍗🍗🍗

行山美食簡評：這條路線補給點多，而且餐廳及食物選擇亦多，除了公仔麵及豆腐花這些基本之選，在大浪西灣及鹹田灣還可以食到炒粉麵，當然價錢會比市區貴一點。

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了解詳細路線：沿麥理浩徑感受大浪西灣 再遊鹹田灣赤徑

大家上山前先了解行山禮儀：

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