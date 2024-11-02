西高山行山｜克頓道上龍虎山探廢堡 訪戰時軍事建築登西高茶園
撰文：CATT’S BLOG
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季候風影響廣東，周三天氣清涼，小組去行西高山 ，由茶園上，中環匯豐銀行集合。
（出發日期：2024年10月9日）
早上天晴，天氣乾爽，9點15分在中環「獅子銀行」集合，人齊後往搭13巴士到克頓道總站，下車後沿克頓道上行，先到龍虎山探廢堡，探過戰時軍事建築，沿山路上山頂夏力道西高茶園，茶園旁山路上西高山，打過卡下山返回夏力道涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，克頓道上行到龍虎山探廢堡，探戰時軍事建築，上西高山👇👇👇
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休後沿步道右走經爐峰瀑至山頂廣場，走白加道接漆咸徑、纜車徑下香港公園，到壁球場梳洗後到金鐘海富中心下午茶，約10公里，4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，經爐峰瀑至山頂廣場，走白加道接漆咸徑、纜車徑下香港公園👇👇👇
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【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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