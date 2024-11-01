深圳行山｜打卡最美空中旋轉海景棧道　觀海聽浪散步踩單車兩相宜

被海風包圍，追一場藍色的夢。假期留深，不妨去深圳「觀海棧道」。 地鐵、巴士直達 ，徒步最美海景棧道，看透明玻璃海。



深圳｜新觀海棧道

深圳今年剛開的「觀海棧道」，全長4.5km，路線經過「玫瑰海岸—金海灘旅遊度假村—溪湧度假村—背仔角」。黃金段在溪湧度假村—背仔角那一段，可以打卡空中旋轉棧道，一路看透明玻璃海。（按圖👇👇👇）

交通相對便利，周末放假也不用擔心堵車。從2（8）號線小梅沙地鐵C口出來後，乘坐的士約10分鐘，即可到達溪湧度假村，開啟觀海之旅。

倘若你假期不想出遠門，又想找個地方散散心，看看美景，「觀海棧道」絕對是最佳選擇之一。

生活之所以還有希望，是因為海一直都在。 走，出門去看海——

徒步｜浪漫山海間

從溪湧度假村出發，沿著棧道走走停停，一路無敵海景，聽著海浪的聲音，所有煩惱在此刻都會成為過往。

打卡｜空中海景棧道（按圖👇👇👇）

+ 1

空中旋轉棧道位於溪湧度假村—背仔角途中的2/3段，可以說是全程最佳打卡點。白色的棧道延伸至海的盡頭，旁邊是漸變色的玻璃海，像是走進了日系漫畫裡，純淨唯美。

站在棧道觀景平台上，面前就是一片壯闊的、無邊無際的大海，仿佛漂浮在海洋之上雲朵之下，心情也隨之平靜下來。

治癒｜看透明玻璃海

棧道沿途可以看到很多片漸變色玻璃海，清澈透明的海水，讓人恨不得一頭紮進那一汪碧水中。與其去大小梅沙人擠人，不如來這裡，收集幾片夏末的玻璃海，感受大海不同的「藍色」。

漫步｜看山看海吹海風

整條觀海棧道距離不算長，卻穿山、入林、出海，有著十分豐富的景觀。棧道上可以徒步，下面也可騎行，穿梭在森林之中，吸氧、看綠意盎然。通往大海的棧道，豁然開朗的感覺真的很治癒。

+ 5

度假｜沙灘玩水發呆

除了徒步，還可以去溪湧度假村看海、玩水、坐著發發呆。門票免費，沙灘乾淨人少。「面對波濤滾滾的大海，該遺忘的遺忘，該暢想的暢想」走呀，去看海～

深圳「觀海棧道」

路線：溪湧度假村——背仔角（體力充足的話，也可以玫瑰海岸為起點走完全程）

ps：背仔角沙灘目前已關閉，無法進入沙灘

交通：地鐵2（8）號線「小梅沙」站C口，乘坐的士導航「溪湧度假村」到達；

或出地鐵步行至「小梅沙公交站」，坐m196/m362路至溪湧小學（3站）



提示

- 棧道非環線，起點與終點可自由選擇；

- 沿途無補給，且比較曬，請做好防曬，帶足飲用水；

- 戶外蚊蟲多，建議帶上驅蚊水



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】