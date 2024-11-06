歐聯｜奧基尼斯演帽子戲法　士砵亭4：1贏曼城

歐聯周二（11月5日）舉行第四輪賽事，曼城作客以1：4敗於士砵亭。



曼城作客對陣士砵亭的賽事，在上半場僅4分鐘，菲爾科頓（Phil Foden）率先為曼城打開紀錄。至38分鐘，奧基尼斯（Viktor Gyokeres）助士砵亭追平1：1。

換邊後，阿拿奧祖（Maximiliano Araújo）於46分鐘將比數改寫至2：1，助士砵亭領先。奧基尼斯於49分鐘操刀12碼，拉開比數至3：1。 至81分鐘，奧基尼斯再以12碼建功，將賽事結果改寫至4：1。

同日歐聯賽事結果

燕豪芬4：０基羅納

施洛雲１：４薩格勒布戴拿模

博洛尼亞０：１摩納哥

多蒙特１：０格拉茨

些路迪３：１RB萊比錫

里爾１：１祖雲達斯

利物浦４：０ 利華古遜

皇家馬德里１：３ AC米蘭

士砵亭４：１曼城