歐聯｜利物浦小勝萊比錫三連捷　「史諾式贏波」與高普一大分野

紐尼斯的入球，帶領利物浦作客以1：0小勝RB萊比錫，助紅軍偕阿士東維拉成為今屆歐聯上演3輪以後保持全勝的隊伍；加上曼城主場以5蛋慨贈布拉格斯巴達，英超三雄得以進佔新制歐聯的三甲位置。



儘管本周末將面對阿仙奴的大戰，但利物浦主帥史諾今仗仍遣強陣迎擊RB萊比錫，雲迪積克、沙拿、阿歷山大阿諾特等主將悉數披甲，麥亞里士打則代替了居迪斯鍾斯重返正選，只有左閘收起了常規正選羅拔臣，而起用了森美卡斯。

今仗擔正的森美卡斯膺最佳球員。（Getty Images）

人腳變動不大，但利物浦今仗將比賽節奏拖得很慢，這是史諾跟前任高普在戰術上的最大分別，這名荷蘭主帥很多時都會在領先時放慢節奏，寧願控球在腳，也不貿然進攻；今仗更是一開賽已是如此，因此直至開賽20分鐘，沙拿在禁區內施射斜出，才有第一腳埋門。

雖然RB萊比錫也能製造一定攻勢，但都不算是絕對入球機會，前鋒奧賓達在26分鐘曾將皮球送入網窩，可是越位在先。1分鐘後，利物浦便打破僵局，當時森美卡斯左路傳中，沙拿頂向遠柱，紐尼斯門前一碼撞入網窩。

達雲紐尼斯為利物浦攻入全場唯一的入球。（路透社）

利物浦在領先後控制大局，若非主隊門將古拉施斯有水準演出，加普的遠射、紐尼斯與雲迪積克的近頂，都可以將比數拉開。紅軍最終憑紐尼斯的入球，以1：0小勝，取得史諾領軍12場以來的11場勝利，當中7場更保持不失，這也是球隊首次開季連續6場作客悉數贏波。利物浦全取3分後，與維拉成為僅有兩支錄得3戰全勝的隊伍，但紅軍得失球不及維拉排次席。

利物浦主帥史諾。（Getty Images）

縱然屢破紀錄，但要求十分嚴格的史諾，賽後仍有點不滿球隊某段時間的表現，「我們很高興可以取勝，我們當然清楚作客賽事不易應付，所以我們大部分時間控制得很好，讓我很滿意；可是，也有15至20分鐘的時間，需要勞煩我們兩名中堅，以及門將有兩次關鍵撲救，才讓我們保住不失球，在我的角度來看，這是不必要的」。

利物浦歐聯三戰全勝，升上三甲。（路透社）

同日，另一英超隊伍曼城則於主場以5：0大破布拉格斯巴達，菲爾科頓先拔頭籌，加上夏蘭特梅開二度，與史東斯及馬菲奧斯紐尼斯各建一功，湊成大捷。「藍月亮」贏波後，取得2勝1和，得9球而未嘗失波，因此憑較佳得失球進佔第3；其餘尚有6隊獲得7分，包括昨天取勝的阿仙奴，因此實際是英超4隊都未嘗敗績，佔據前列。

曼城大勝，升上第三位。（路透社）

歐聯聯賽階段第三輪賽果



主場 比數 作客

阿特蘭大 0:0 些路迪

比斯特 1:1 利華古遜

馬德里體育會 1:3 里爾

年青人 0:1 國際米蘭

巴塞隆拿 4:1 拜仁慕尼黑

薩爾斯堡 0:2 薩格勒布戴拿模

曼城 5:0 布拉格斯巴達

RB萊比錫 0:1 利物浦

賓菲加 1:3 飛燕諾

