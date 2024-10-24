歐聯｜夏蘭特神奇後踭建功助曼城大勝　哥迪奧拿讚嘆：又高又靈活

曼城主場5球大勝布拉格斯巴達，尖刀艾寧夏蘭特（Erling Haaland）貢獻兩球，當中58分鐘的「無解」後踭建功，更令隊友、教練紛紛驚嘆不已，連主帥哥迪奧拿都驚嘆愛將的效率：「我知道他是如何入波，作為人類，我會說這不正常。」



菲爾科頓在第3分鐘便先拔頭籌，為曼城大勝揭開序幕。（路透社）

開賽第3分鐘，主場的曼城便由菲爾科頓先開紀錄，這名英軍國腳殺入禁區起腳破網。「藍月亮」在換邊後再添紀錄，沙維奧（Savinho）在右路突破後傳中，落點稍為尷尬，夏蘭特搶點接應，皮球的位置尷尬﹑在他的心口附近，加上皮球的落點稍後，這名挪威尖刀跳起以左腳後踭攻門，這記高難度的射門彈地後收死門將，58分鐘射成2：0。

曼城隨後愈踢愈順，史東斯與夏蘭特在4分鐘各建一功，加上馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）末段博得12碼，再親自操刀建功，曼城最終大勝5：0。曼城在歐聯三戰錄得兩勝一和，兼不失一球，以7分升上第三位。

夏蘭特的神奇後踭入波技驚四座，獲隊友及不少名宿稱讚。（路透社）

另一角度及全場精華，夏蘭特精彩入球從0：37開始：

曼城主帥哥迪奧拿看到夏蘭特的神奇入球後，他都不禁讚嘆：「他（夏蘭特）就像個雕像（Statue），又高又靈活，難以置信，這是不可能的入球。」

夏蘭特梅開二度後，歷來歐聯上陣42場已攻入44球，場均入多於1球，哥帥也對此數字感到驚訝：「我知道他是如何入波，作為人類，我會說這不正常，他能每場觸球15或20次，然後有7至8次入球機會。」

哥迪奧拿讚嘆夏蘭特又高又靈活。（Getty Images）

隊友菲爾科頓賽後感嘆夏蘭特為怪人：「賽後我跟他說，如果我這樣做的話會拉傷腹股溝。我不知他如何做到。我見過他在多蒙特入過類似入球，這展示出他過人天賦。」

不少旁述同樣對這記入球驚嘆不已，包括名宿里奧費迪南：「像是功夫一樣，太荒謬了。以前他也做過類似事情，感覺像伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）。能在那個位置以這樣方式運用自己身體並控制到皮球，沒多少人能做到。他（這球）跳得這麼高，除他以外沒人能射入。」

曾執教英格蘭國家隊及熱刺的荷杜（Glenn Hoddle），也對這球讚不絕口：「他甚至沒有望向皮球，我甚至不知道該如何稱呼這個入球，太神奇了。之後肯定會有很多孩子在球場上嘗試去模仿他。」