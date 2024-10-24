歐聯｜巴塞4：1挫拜仁報當年大敗之仇　紐亞全場0撲救成戰犯

巴塞隆拿在歐聯面對拜仁慕尼黑，相信戲碼會讓不少球迷想起4年前，巴塞在魯營以2：8被大炒的「慘案」。不過今場巴塞憑拉芬夏（Raphinha）大演帽子戲法，在主場以4：1大勝，終結對拜仁逾9年全敗的恥辱紀錄。



2020年8月那場8：2慘案，當時菲力克（Hansi Flick）是拜仁教頭，如今身份則換成巴塞主帥，賽前巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）便開玩笑地跟這名教練說：「你欠我們一場（大勝），入球要比8：2那場比賽更多，或至少要贏。」

4年前那場比賽，菲力克率拜仁大炒巴塞8：2，如今則執起巴塞教鞭。（路透社）

雙方此前共在歐聯交手過13次，其中拜仁勝出9場僅輸2次，巴塞上一次擊敗這支德甲班霸，已是2015年5月，近9年半期間的5場比賽全敗。

今仗開賽僅1分鐘，巴塞中場費文盧比斯（Fermin Lopez）在左路送出直線，守在最後方的拜仁中場甘美治（Joshua Kimmich）失誤讓皮球漏到後方，令拉芬夏獲單刀機會。這名巴西翼鋒冷靜地扭過門將紐亞（Manuel Neuer），為巴塞射成1：0。

開賽僅1分鐘，拉芬夏便把握機會先開紀錄。（路透社）

之後拜仁積極進攻，哈利卡尼（Harry Kane）10分鐘的入球因越位被VAR裁定無效，至18分鐘這名英軍前鋒接應基拿比（Serge Gnabry）傳中，在門前「車身」射入。

拜仁今場控球率60%佔上風，但後防頻頻失誤。36分鐘金玟哉漏頂導致費文盧比斯單刀，後者在紐亞出擊時，將皮球挑往十二碼點，由倒戈的利雲度夫斯基射入空門。完半場前，拉芬夏右路接應長傳展開反擊，推入大位並在兩名防守球員夾擊下，用右腳射入遠柱死角，為巴塞領先至3：1。

換邊後，拜仁多次進攻未能追近比數，拉芬夏更於56分鐘接應耶馬（Lamine Yamal）妙傳，推至禁區頂起腳，紐亞落地稍慢，只能目送皮球入網，最終巴塞主場大勝4：1。

拉芬夏56分鐘再次射破紐亞十指關，完成帽子戲法。（路透社）

拉芬夏：為巴塞球迷報仇

上演帽子戲法的拉芬夏，成為巴塞大勝英雄。他表示4年前仍未加盟，但以球迷身份經歷「慘案」：「我認為這（場勝仗）是為球迷報仇。不過作為球員，我們不會回望過去，而是專注之後比賽。」

主帥菲力克率巴塞大勝舊主，形容兩隊對壘已成一種歐洲傳統：「我們今晚擊敗一支出色球隊，這場比賽的兩隊有着同樣足球哲學。」他表示當年那場比賽已是過去，「現在我們正寫下新篇章」。

拉芬夏以帽子戲法助巴塞大勝拜仁，報4年前大仇。（路透社）

拜仁陣容老化 38歲紐亞全場0撲救

拜仁去年失落德甲冠軍，11連霸被終結，今季在新帥高柏尼帶領下，聯賽暫時保持不敗，但歐聯表現不算出色，月初以0：1不敵阿士東維拉，今場落敗後錄1勝2負，排在歐聯積分榜第23名。

當年大勝巴塞一役，對手陣容老化、機動力不足被視為主要原因之一，今場情況倒轉，拜仁此戰正選11人平均年齡為29.5歲，相比之下，巴塞平均只有24.5歲。當中拜仁38歲的門將紐亞表現備受批評，根據統計巴塞今場預期入球（xG，Expected goals）為2.23，紐亞全場卻沒有任何一次成功撲救，對手4次攻門全數得分。賽後這名門將在足球網站Sofascore只得5.7分、在Fotmob得4分，同屬全隊最低。

紐亞今場錄0撲救，被不少評分及新聞網站認為是全場表現最差球員。（Getty Images）

另外兩名「老臣子」甘美治、湯馬士梅拿亦表現失色，甘美治更是第一個失球最大罪人，作為防中他今場未錄任何鏟球（Tackles）及攔截（Interceptions），防守數據上只有1次解圍。

主帥高柏尼承擔落敗責任：「我作出調動的時期太遲，未能找到應對巴塞反擊的方法。落敗沒有藉口，重要的是我們要從這場敗仗中學習，這場比賽也不會決定我們整個球季。」

甘美治同樣表現低迷，開賽的重大犯錯致球隊落後。（Getty Images）

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