歐聯｜AC米蘭作客3：1擊敗皇家馬德里
撰文：蕭通
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歐聯周二（11月5日）舉行第四輪賽事，AC米蘭作客3：1擊敗皇家馬德里 。
在上半場12分鐘，Malick Thiaw在普列錫（Christian Pulisic）助攻下，為AC米蘭先開紀錄。至23分鐘，翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）操刀12碼為皇馬扳平。但在39分鐘，莫拉達（Alvaro Morata）建功助AC米蘭再度領先。
換邊後，迪贊尼雷恩達斯（Tijjani Reijnders）於73分鐘將AC米蘭的領優勢擴大至3：1。皇馬的魯迪格（Antonio Rudiger）雖曾在81分鐘入球，但後來被裁定無效。
同日歐聯賽事結果
燕豪芬4：０基羅納
施洛雲1：4薩格勒布戴拿模
博洛尼亞0：1摩納哥
多蒙特1：0格拉茨
些路迪3：1 RB萊比錫
里爾1：1祖雲達斯
利物浦4：0 利華古遜
皇家馬德里1：3 AC米蘭
士砵亭4：1曼城
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