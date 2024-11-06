歐聯｜AC米蘭作客3：1擊敗皇家馬德里

歐聯周二（11月5日）舉行第四輪賽事，AC米蘭作客3：1擊敗皇家馬德里 。



在上半場12分鐘，Malick Thiaw在普列錫（Christian Pulisic）助攻下，為AC米蘭先開紀錄。至23分鐘，翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）操刀12碼為皇馬扳平。但在39分鐘，莫拉達（Alvaro Morata）建功助AC米蘭再度領先。

圖為2024年11月5日，歐聯舉行第四輪賽事， 迪贊尼雷恩達斯（Tijjani Reijnders）入球後振臂。（Reuters）

換邊後，迪贊尼雷恩達斯（Tijjani Reijnders）於73分鐘將AC米蘭的領優勢擴大至3：1。皇馬的魯迪格（Antonio Rudiger）雖曾在81分鐘入球，但後來被裁定無效。

同日歐聯賽事結果

燕豪芬4：０基羅納

施洛雲1：4薩格勒布戴拿模

博洛尼亞0：1摩納哥

多蒙特1：0格拉茨

些路迪3：1 RB萊比錫

里爾1：1祖雲達斯

利物浦4：0 利華古遜

皇家馬德里1：3 AC米蘭

士砵亭4：1曼城