歐聯｜ 迪亞斯戴帽　利物浦4蛋贈利華古遜

歐聯周二（11月5日）舉行第四輪賽事，利物浦於下半場連入4球，當中由路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）演出帽子戲法，以4：0擊敗利華古遜。



圖為2024年11月5日，歐聯舉行第四輪賽事， 路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）在賽事首個入球。（Reuters）

利物浦對利華古遜的賽事，兩軍上半場互交白卷。下半場61分鐘，迪亞斯在居迪斯鍾斯（Curtis Jones）助攻下，為利物浦先開紀錄。2分鐘後，加普（Cody Gakpo）接應沙拿（Mohamed Salah）傳球破網。至83分鐘，迪亞斯梅開二度，及至補時階段迪亞斯再入一球，錦上添花。利華古遜至完場未能破蛋。

賽後利華古遜以兩勝一平一負，暫列積分榜第11位；利物浦以4場全勝位居榜首。

同日歐聯賽事結果

燕豪芬4：０基羅納

施洛雲１：４薩格勒布戴拿模

博洛尼亞０：１摩納哥

多蒙特１：０格拉茨

些路迪３：１RB萊比錫

里爾１：１祖雲達斯

利物浦４：０ 利華古遜

皇家馬德里１：３ AC米蘭

士砵亭４：１曼城