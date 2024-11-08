劍擊｜羅浩天全因隊友堅持廿年　為傳承而留下「要為佩劍做點事」

撰文：趙子晉
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逢星期三的下午，佩劍隊定休半天，與香港男子佩劍代表羅浩天相約在與體院相距一個港鐵站的沙田。雖然新城市廣場是阿天與隊友們吃飯的熱點，但要他揀選餐廳卻難過登天，最後我們在一家茶餐廳碰面。阿天把餐牌翻來覆去，反覆思量後決定點奶油多及一件蛋撻，「酥皮定牛油皮？」對阿天來說，決定從來都不易，他在沉思片刻後說：「牛油皮。」
羅浩天在小學接觸多項運動，最終選擇劍擊，在體院受訓20年的他，感到對劍擊的熱愛逐漸消退。決定從來都不易，羅浩天任何時候都可以選擇退下來，但他依然堅持，他只希望綻放餘暉，為男子佩劍這個家貢獻最後一分力，陪伴下一代劍手成長。
攝影：夏家朗

羅浩天。（夏家朗攝）

甚少訓練缺席的羅浩天，當日上午未有練習，只是回體院看物理治療師。阿天剛戰畢本地公開賽，一星期後便踏上國際賽的征途，以北非國家阿爾及利亞為首站，展開為期半年的賽季，開季前當然要好好調理身體。

「早兩日瞓捩頸。」原來治療與比賽無關，阿天的疼痛從頸部延伸至肩膊、背部，影響日常生活與訓練。身體很誠實，連落枕也要花幾天才恢復，32歲的羅浩天，已踏入「老將」之齡。

羅浩天自小在禾輋邨長大。（夏家朗攝）

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羅浩天在小學三年級初接觸劍擊，在小學校隊教練的引薦，機緣巧合之下與佩劍結緣，升中的暑假進入香港體育學院受訓。從明日之星變成港隊主力，羅浩天多年來是頒獎台的常客，踏遍本地賽、亞洲青年賽、亞洲錦標賽、亞運等。從禾輋走到體院的這段路，阿天由中學走到現在，一晃眼已是20年。

羅浩天今年4月代表港隊赴阿聯酋，奧運資格賽四強戰不敵中國劍手，再度衝奧失敗，阿天頹然地坐在地上，「本身對劍擊的熱愛已燒得七七八八，我覺得自己已用盡最後一口氣來爭奧運。」

「我覺得自己已用盡最後一口氣來爭奧運。」（夏家朗攝）

羅浩天的第二次爭奧路途，從2022年說起，當年劍擊國際賽在疫情下有限度舉行，為了減少回港的隔離時間，阿天與隊友長時間不在港，加上備戰杭州亞運，深思熟慮後，決定再度投身全職運動員之列。

直至2023年，韓國奧運金牌教練李旭宰來港執教，為佩劍隊注入韓式的強硬風格，強調體能與基本功，每次做步法練習，每組100個弓步，至少3組起跳，年過30歲才接受這種高強度的訓練，羅浩天身體上吃不消，全憑意志捱下去，「每節訓練的強度都推得很高，逼得好緊，每一天都身心疲累」。為了衝擊奧運資格，羅浩天咬緊牙關，勉強下撐過去。

「這段時間真的好辛苦」，向來情緒穩定的羅浩天，淚水不禁眼窩掉下，這些是唏噓之淚，原來劍擊已不再像舊時般有趣，有些事情已經回不去了。

李旭宰教練為羅浩天帶來亞錦賽銅牌，但有些事情早已回不去了。（資料圖片／FIE圖片）

自小與祖父母住在禾輋的阿天，小時候活潑好動，他是樓下波地的常客，當年就讀的香港黃族宗親會黃鳴謙紀念學校（下稱黃鳴謙小學），可惜在2008年已被殺校，校舍現時屬於禾輋信義學校。當年小學致力推動運動發展，當中以壁球最聞名，港隊名將趙詠賢、歐詠芝、歐鎮銘也是舊生，無疑是香港壁球的搖籃。此外，還設有劍擊、柔道等冷門運動的興趣班，好動貪玩的阿天全都要，小學三年級一次過參加壁球、劍擊、柔道。

直至小五，祖母擔心阿天因為太多活動而影響學業成績，要他作出抉擇，在壁球、劍擊、柔道中三揀一。他當年更求祖母可否三選二，祖母回絕，阿天最終揀選了劍擊，「當時覺得劍擊好玩，都是『拮吓拮吓』，（與壁球、柔道）對比之下劍擊最冷門，而且是最型、最新奇」。祖母這道選擇題，改變了羅浩天往後的人生。

昔日就讀的小學，如今已被殺校，變成另一間學校的校舍。（夏家朗攝）
羅浩天（右）自小三學習劍擊。（受訪者提供）

阿天順利考入第一志願、同在禾輋邨的沙田蘇淅公學（下稱沙蘇），同時轉打佩劍，這把彷似軍刀的新劍種節奏明快，富有新鮮感，阿天很快認定佩劍比花劍好玩。自升中的暑假起，羅浩天正式進入體院受訓。中學時期的羅浩天彷彿把中學生活都奉獻給劍擊，一星期練足6天，放學後第一時間趕往體院，不單止沒有投訴，把枯燥乏味的訓練變得有趣，更期待每一天的練習，「細個練習好好玩」。

阿天與一眾年紀相若的隊友朝夕相對，慢熱的他逐漸「破冰」，與隊友們愈來愈熟稔，使沉悶、乏味的日子都過得有趣。有趣之處豈止訓練，阿天與隊友不乏機會到海外比賽，就算是電視台播放圍棋比賽，他們都可從一個聲效中找到樂子。

「我一直在隊中堅持下去，很大部分的原因是隊友，他們像是我的家人一直撐着我，成為我人生重要的一部分。」

羅浩天與隊友朝夕相對。（受訪者提供）

2012年，是羅浩天進入體院的第10年，這一年他讀畢副學士課程，他未有緊接升學，而是決定首次轉為全職運動員，備戰兩年後的仁川亞運，同時設下3年的期限。

當興趣變成職業，成績亦變「業績」，成績停滯不前，與教練的合作關係不似從前，羅浩天似是進入一個死胡同，劍擊在他的世界變得不再純粹。劍擊不再是單純的興趣，更是為糊口，生活每一天也圍繞着劍擊，還未能消化訓練的種種，另一節訓練緊接而來，感覺像在永不停止的跑步機上，永無止境地奔跑着，自言性格「不太運動員」的羅浩天感到相當吃力。

當興趣變成職業，成績亦變「業績」，羅浩天彷彿跌進一個死胡同。（資料圖片／趙子晉攝）

2014年仁川亞運男子佩劍團體賽，羅浩天與隊友林衍聰、陳智軒、甄侃斌一同創下歷史，港隊八強戰以一劍險勝哈薩克，摘下男佩史上首面亞運獎牌。獎牌背後，卻慢慢消耗對羅浩天劍擊的熱愛，他決定為自己找出口，按照計劃在2015年轉為兼職，同時重返校園，入讀浸會大學體育及康樂管理學位，隨後在2018年雅加達亞運取得突破，首度踏上個人賽的頒獎台。

羅浩天首次轉全職時，對劍擊的熱誠稍為減退，早年第二度轉為全職運動員，當年面對的困局再度來臨，掙扎甚至來得更強烈，但他今次不可選擇升學作逃生口，他只好一一承受。當林衍聰退役後，阿天成為佩劍隊的領軍人物，多年背負各種無形壓力，這些都不足為外人道。

阿天成為佩劍隊的領軍人物，多年背負各種無形壓力，這些都不足為外人道。（夏家朗攝）

「如此辛苦，你為何要繼續打？」我問。

「其實我任何時候都可以退下來。」阿天坦言。

在酥皮與牛油皮之間選擇，羅浩天也要經過深思熟慮，更何況是離開一個相處20年的群體，「不過好難話走就走，點都會唔捨得，要慢慢放下」，即使踏入運動員生涯的尾聲，「為佩劍做點事」的念頭從來都在他的腦海裏。

「我也想陪伴新一代的男佩劍手成長，經歷多少少，或者這就是大家口中的傳承吧！」

「做自己，盡力就好。」（夏家朗攝）
即使羅浩天隨時可以退役，但他希望盡自己能力，與師弟一同成長。（香港劍擊總會圖片）
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