何宛淇因輪椅被拒入餐廳　陳浩源撐正視事件　鼓勵殘疾人士走出去

香港輪椅羽毛球運動員陳浩源擔任樂施毅行者2024活動大使，今日（7日）出席毅行者記者會，鼓勵殘疾人士積極運動。對於日前硬地滾球運動員何宛淇因坐輪椅而被拒入餐廳，陳浩源支持社會正視事件。陳浩源希望更多殘疾人士走出社區，社區就不得不正視殘疾人士所需。



陳浩源（右二）出席毅行者記者會。（顏銘輝攝）

在巴黎奧運硬地滾球贏得兩金的何宛淇，日前在社交平台透露，打算到銅鑼灣一間泰式餐廳用膳時，被店員以「冇位畀輪椅」及「部輪椅會阻住大家行」為理由拒絕入內。後來餐廳負責人承認有不足，事件屬一場誤會。

在殘奧輪椅羽毛球贏過一銀一銅的陳浩源，今日出席毅行者記者會，他在會後接受採訪，被問到何宛淇遭拒入餐廳的風波，他說：「事件已解決，但是否獎牌運動員也好，任何殘疾人士都有權利去……大家的權利都是公道的。無論入餐廳進食，還是到公共場所進行任何活動，都是一個公平的權利，所以我支持要正視這件事。」

陳浩源出席毅行者記者會。（顏銘輝攝）

陳浩源表示有留意這宗風波，發現在網上流傳得快，成為了一件社會事件。他說：「大家常常覺得殘疾、行動不方便好像與自己無關，但人口老化。當你年紀大，坐輪椅、行路一瘸一拐，其實開始與大家有關。」

他認為不應針對某一兩個人或餐廳，他說：「我們要的是公民教育。我們運動員作為殘疾人士的標誌，或者是社會上走得最前的殘疾人士，有責任走出來跟大家說多一點。」

陳浩源鼓勵更多殘疾人士走出來，可以令社會正視殘疾人士所需。他說：「我鼓勵更多殘疾人士真的走出社區。當你有幾十萬殘疾人士衝出社區，告訴你需要這些東西時，社區就不敢不做這件事。相反，如果只得廿幾三十個殘疾運動員願意走出社區去使用這些服務時，服務你們廿幾三十人就可以了，不用提供更多服務。」

陳浩源在記者上與猛龍長跑隊隊長林旭蕾及聽障成員何淑儀交流。（顏銘輝攝）

已習慣使用義肢生活的陳浩源表示，下周五會出席毅行者的起步禮，被問到會否陪行一小段路，他說：「我想行一點，因為行山始終對我是困難的。」

陳浩源認識毅行者這個活動多年，他以前做過童軍，入過學校的長跑步，在梨木樹唸中學時，更不時到城門水塘跑山。他那時都想參加毅行者，但因為籌不到錢而打消念頭。後來他遇上車禍，左腿截肢，成了傷殘人士，投身輪椅羽毛球，打出好成績。他樂見今屆毅行者有不少殘疾人士參加，他亦希望更多殘疾人士投身運動。