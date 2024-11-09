颱風銀杏｜維港泳2024因天氣狀況取消　參賽費用將全數退回

維港泳2024原定於11月10日（星期日）舉行，大會宣布，因天文台發出的熱帶氣旋警告將持續一段時間，影響天氣狀況，出於安全考慮，將取消今次活動，所有參賽者可獲金額退款。



泳總宣布，除維港泳外，原定同場舉行的「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」的5公里項目亦會取消。因應活動取消，大會將於稍後向已獲確認參賽資格的泳手退還合共350港元的報名費、150港元的水試費用，以及泳手額外捐出的100港元慈善捐款（如適用）。

去年維港泳吸引約3000人參加。（資料圖片/蘇煒然攝）

超強颱風銀杏上午8時集結在香港東南偏南約400公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。天文台今早表示，按照現時預測路徑，銀杏會在明日（10日）早上於本港以南約300多公里外掠過，預料熱帶氣旋警告信號仍會在明早維持，預測海有大浪及湧浪，促請市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。