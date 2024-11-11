英超車路士1：1阿仙奴｜奧迪加特復任正選獻助攻 沙卡賴斯齊傷出

阿仙奴作客車路士只能踢成1：1平手，近4場英超未嘗一勝，更有兩名主將迪格蘭賴斯及布卡約沙卡中途傷出，可謂禍不單行；唯一值得慶幸是，隊長奧迪加特正選出戰，踢足全場，更交出一記助攻。



馬天利尼近門射入，為阿仙奴先開紀錄。（路透社）

兩軍都有不少入球良機，但都未能把握，例如上半場車路士右閘古斯圖接應柏度尼圖左路傳中，卻近頂高出；阿仙奴亦曾憑夏維斯接應賴斯的快開罰球近門篤入，可是經VAR審視後被判越位在先。

柏度尼圖禁區外勁射得手，射入加盟車路士的首個聯賽入球。（路透社）

到60分鐘，奧迪加特於右路妙傳與左邊入楔的馬天利尼，後者快射近柱入網，助阿仙奴先開紀錄。車路士落後不久便換入安素費南迪斯及梅迪歷，並讓原任左翼的柏度尼圖改踢右翼，此舉立竿見影，尼圖於70分鐘接應安素妙傳後，於禁區外勁射破網，最終雙方踢成1：1平手。

奧迪加特復任正選，令阿仙奴進攻組織上，有不少進步。（路透社）

車路士與阿仙奴11戰同得19分，「藍戰士」以較佳得失球排第3，「兵工廠」則列第4。值得留意的是，今季英超除了榜首的利物浦取得28分一枝獨秀外，其他位置競逐十分緊湊，第3至第11位其實只差3分，因此一周的勝負除時會令排名大變動；現時諾定咸森林與白禮頓都有19分，分列第5、6位；第7至9位則是富咸、紐卡素與阿士東維拉，同得18分；緊隨其後的熱刺與賓福特，亦有16分。

阿仙奴近4仗聯賽只取得2和2負，今仗雖然未能取勝，但戰局上比之前幾仗卻好得多，因為中場大將奧迪加特無論「分波」，或者無球走動拉扯對方防線，都做足本份，這名挪威中場表示：「我跟體能教練及物理治療師每天都努力工作，我想盡快復出。我今天感覺不錯，但我沒有預期（踢足全場），畢竟我只跟球隊一起操練了3課而已。」奧迪加特自9月起倦勤，到上仗歐聯對國際米蘭時才復出，以後備姿態上陣。

阿仙奴在補時最後一擊，皮球掠門而過，未竟全功，主帥阿迪達失望得雙手拍地發泄情緒。（路透社）

奧由加特復出，但阿仙奴今仗卻有賴斯與沙卡，分別於71及81分鐘退下火線。主帥阿迪達說：「情況不樂觀，兩人都是我們的主將，而他們都無法完成賽事，明顯地這不是好消息。」他補充，雖然未知兩人傷勢，但兩人要在接下來的國際賽代表英格蘭披甲，機會卻甚微，「我不覺得他們會痊癒，如果他們沒問題，就不會比賽中途退下火線了」。