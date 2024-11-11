英超︱葉士域治2：1挫熱刺獲今季首捷　「手榴彈王」之子再做功臣

曼城周六作客1：2負白禮頓，已是令人相當意外的戰果，然而周日熱刺主場被葉士域治擊敗，或許令人更加意想不到。

今輪之前，這支「升班馬」5和5負未嘗一勝，今場到訪倫敦作客之下，竟在半場已經領前2：0。



英超︱施莫迪斯為葉士域治先開紀錄。（路透社）

葉士域治再獲Ed Sheeran撐場今季終開齋

葉士域治時隔22年重返英超，今季不時獲球會小股東兼著名歌手Ed Sheeran撐場，可惜頭10輪英超只得5和5負，未嚐一勝，長居聯賽榜下游。球隊今周作客熱刺，Ed Sheeran依然繼續支持，這位可能是最出名的葉士域治球迷，終於見證愛隊贏波。

熱刺上周才以4：1大勝阿士東維拉，不知是否受周四晚作客加拉塔沙雷影響，仗多兵疲，戰至上半場31分鐘施莫迪斯（Sammie Szmodics）接應利安戴納（ Liam Delap）傳送，以一記精彩倒掛入球先開紀錄。

英超︱戴納為葉士域治再入熱刺一球。（路透社）

「手榴彈王」之子再做功臣

43分鐘輪到施莫迪斯的傳送，熱刺門將域卡里奧拍出不遠，被戴納近門補中撞入，葉士域治半場意外地領先至2：0。賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）69分鐘的頭槌為熱刺追近至1：2， 但始終未能找到扳平入球，爆冷以1：2敗陣。

葉士域治今場的贏波功臣，當然是取得一入球一助攻的前鋒利安戴納，他的爸爸戴納（Rory Delap）昔日以驚人手力見稱，常以神力擲界外球助球隊取得優勢，將「手榴彈」戰術發揮得淋漓盡致。跟踢中場或後衛的爸爸不同，戴納以另一種方式貢獻球隊。他是曼城青訓產品，卻未能搶得一席，今季以2000萬英鎊身價加盟葉士域治，旋即踢出身價，11次聯賽上陣已攻入6球，今場更以入球和助攻帶領球隊取得升班後首場勝利。

葉士域治取得今季重返英超後首場勝利，以8分升上第17位暫時離開降班區；熱刺吃下今季英超第5場敗仗，以16分排第10位。

周日英超賽果：



曼聯 3：0 李斯特城

葉士域治 2：1 熱刺

諾定咸森林 1：3 紐卡素

