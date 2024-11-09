足球｜傳麥巴比不滿安察洛堤戰術　又與迪甘斯不和　或退出國家隊

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）今夏轉會至皇馬，震驚球壇，然而他在「銀河艦隊」表現備受批評，最近傳出與球會教頭安察洛堤（Carlo Ancelotti）及國家隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）不和，甚至有指「麥總」可能退出國家隊。



皇馬上季奪歐聯及西甲冠軍，陣中擁有比寧咸、雲尼斯奧斯等頂級球星，然而麥巴比加盟後，球會戰績不升反降，目前在西甲落後死敵巴塞隆拿9分，歐聯2勝2負得6分僅排在第18位。

麥巴比今季在西甲正選出戰10場，入6球並有1個助攻，可6個入球中卻有3球來自十二碼，歐聯4場則只有1入球1助攻，表現難言出色。西班牙《世界體育報》指，這名球星向身邊好友抱怨，對安察洛堤的戰術感到沮喪，因為他過往在PSG時，球隊踢法會以他為中心，但現時在皇馬並非如此。

麥巴比加盟皇馬後表現一般。（路透社）

皇馬上月尾遭巴塞大勝4：0後，周中歐聯又不敵AC米蘭，周六（9日）晚上迎戰奧沙辛拿的賽前記者會上，安察洛堤指麥巴比像隊內其他人一樣情緒低落：「不過他有動力渡過這一切，目前他面對的問題其他人也一樣，例如雲尼斯奧斯、洛迪高或比寧咸，現狀對所有人來說一樣艱難。」安帥續指麥巴比訓練時表現良好，有信心他之後能重拾狀態。

有報道指麥巴比不滿安察洛堤戰術，未有將自己視為戰術核心。（路透社）安察洛堤

傳麥巴比拒絕出戰 或不再為法國效力

球會之外，麥巴比在國家隊亦過得不太順利，10月的兩場歐國聯賽事因傷未有入選，今月本應回歸，但他被排除在最新公布的大名單外，確定不會隨隊面對以色列及意大利。

迪甘斯指麥巴比想要出戰，但未具體解釋為何沒選擇這名國家隊隊長：「我已跟他討論過，這是我僅針對這幾場比賽作出的決定，因為我認為這麼做是最好的。」

法國未來兩場歐國聯賽事的大名單中沒有隊長麥巴比，迪甘斯對此未有具體解釋。（Getty Images）

然而曾為BBC、《紐約時報》、《衛報》等媒體工作的法國著名足球記者Romain Molina指，麥巴比與迪甘斯關係緊張下，已失去為法國出戰的興趣，今次他其實是拒絕入選國家隊，甚至考慮完全退出國家隊。該名記者表示，若迪甘斯想麥巴比重返國家隊，便需要作一定讓步。