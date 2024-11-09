足球｜摩連奴狂轟土耳其足球黑暗「無人睇」　稱有意重返英超執教

費倫巴治主帥摩連奴（Jose Mourinho），因在以3：2擊敗特拉布宗賽後大肆批評土耳其足總及比賽球證，被土耳其足總罰停賽一場，以及65.9萬土耳其里拉（約15萬港元）。

「摩佬」賽後再發揮狂人本色，直指土耳其足球環境惡劣，還稱外國人根本不會看土超；英國《衛報》指，摩連奴在英超有未竟之志，若紐卡素解僱現任領隊艾迪賀維（Eddie Howe），他便打算執教「喜鵲」。



摩連奴被罰停賽一場，下場比賽連後備席也不能進入。（路透社）

周一（4日）作客對特拉布宗一戰，比賽多次上演戲劇性反轉。費倫巴治在上半場由費特（Fred）先開紀錄，但下半場特拉布宗連入兩球十二碼反超。

之後費倫巴治由迪斯高（Edin Dzeko）在75分鐘追平至2：2，再憑蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）在補時第12分鐘攻入致勝一球，費倫巴治終以3：2擊敗對手。當時摩連奴興奮地跑入球場打算鏟草慶祝，然而他對主隊今場獲兩球十二碼十分不滿。

「我要責怪費倫巴治的人，他們帶我來這裏，卻只告訴我一半事實。如果他們當時告訴我真相，我便不會來此。」取勝未有讓摩連奴收口，英國《獨立報》指他對該場比賽的VAR球證Atilla Karaoglan極為不滿。「來之前我有聽過一些（相關事情），當時我不相信，現在明白情況比我所知的更差。不過我們會憑這一半真相和麾下球員，與對手及整個體系戰鬥。」

摩連奴怒轟整個土耳其足球體系。（Getty Images）

他在訪問中狂轟整個土耳其足球體系：「海外沒有人會想看土耳其聯賽，他們有英超、法甲、德甲，還有葡甲德甲，為什麼要看土耳其足球？這裏太灰暗，氣味又難聞，不過這是我的工作，我會為自己的工作及球會獻出所有。」

摩連奴言辭毫不保留，被土耳其足總停賽及罰款。（路透社）

土耳其足總周五發表聲明，指摩連奴因「對對方球迷有不符合體育精神行為」、「貶低土耳其足球價值」及「抹黑球證公正性」，罰停賽一場及65.9萬土耳其里拉。

有意重返英超 接替艾迪賀維教紐卡素

「摩佬」口沒遮攔同時，似乎已在尋覓後路，英國《衛報》指，這名葡萄牙教頭已通過中間人了解紐卡素目前狀況，他在今年3月的F1沙特阿拉伯大獎賽，與紐卡素主席Yasir al-Rumayyan會面後，至今一直保持聯絡。

報道續指，上月率費倫巴治迎戰曼聯時，摩連奴「如老朋友般」跟英國記者及其他「紅魔鬼」舊同事打招呼，跡象上似乎有意重返英國。

摩連奴當時也笑着跟時任曼聯主帥坦赫格合照。（路透社）

喜鵲在2022/23球季以第4名衝線，之後戰績滑落，上季獲聯賽第7，目前僅以15分排在英超第11位，上周六以1：0擊敗阿仙奴前，在聯賽更連續5輪不勝。不過艾迪賀維帥位仍算穩固，因為現時紐卡素與排第4的車路士，其實只差3分。