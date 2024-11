英超｜利物浦挫維拉榜首拉開5分差距　史諾：曼城輸波非動力

利物浦緊接在爭標對手曼城輸波後,在英超主場對阿士東維拉,順利以2:0獲勝,在國際賽期前將榜首差距擴至5分,而交出一入球一助攻的紅軍前鋒穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)成為今季五大聯賽「雙雙」第一人,紅軍球迷也立刻採取「行動」希望球會能留住他。



利物浦對維拉踢到20分鐘,紅軍一次反擊,沙拿持球快速推進被對手絆倒,他倒地前半推半傳,後上的達雲紐尼斯(Darwin Nunez)趕到控得皮球、推入禁區窄位挑射入網,除了為紅軍打開紀錄,也令沙拿獲得一次助攻。

達雲紐尼斯接應沙拿「助攻」為利物浦先開紀錄。(Getty Images)

到84分鐘,維拉中堅迪亞高卡路士在邊線想頭槌傳球時,卻將皮球頂到沙拿頭上反彈形成半單刀,沙拿高速殺入禁區、控定後射入,除了為利物浦鎖定2:0勝局,也令自己今季在各項賽事的數據,達到10個入球及10次助攻,成為今季的五大聯賽中,做到「雙雙」的第一人。

沙拿入球後坐在廣告板上,接受球迷的歡呼。(Getty Images)

沙拿與利物浦的合約即將在今夏屆滿,但一直未有續約之勢,更多次盛傳他會離隊,然而沙拿始終保持上佳演出。《利物浦回聲報》指,沙拿入球後,在晏菲路球場的利物浦球迷拉起橫額,寫道:「FSG(利物浦班主),他入球了,現在給他應得的(FSG, he fires a bow, now give him his dough)」,不過近日也有指沙特阿拉伯球會希拉爾再度開出天價希望簽得沙拿,相信有關這名埃及射手的轉會傳聞仍會糾纏一段時間。

史諾掌紅軍帥印後第一季,在初段帶來了好成績。(Getty Images)

利物浦贏波,加上爭標主要對手曼城同日稍早前不敵白禮頓,令紅軍在榜首的領先優勢擴至5分,對於首季掌帥印的史諾來說也許始料未及,不過他賽後受訪時顯得小心翼翼,強調球隊表現好,跟曼城稍早前輸波無關:「聯賽的形勢還很浮動,阿仙奴、車路士和曼城都有能力贏得許多比賽,過去幾季他們都展示了這一點。我們也擊敗了像維拉這樣的好球隊,他們過去幾季都表現得很好,取得這樣的勝仗是十分重要的……但我們不應以別人的比賽為動力,我的球員也沒有給我這樣的感覺。」

另外,紅軍後衛阿歷山大阿諾特在上半場25分鐘就傷出,史諾未有透露其傷勢,僅指:「上半場就要換走的話,情況通常都不是太好」,並認為他未必可以在今個國際賽期代表英格蘭上陣。