美職聯︱美斯出絕招仍救不了國際邁亞密　季後賽首輪爆最大冷門

阿根廷球王美斯（Lionel Messi／又譯：梅西）出戰美國職業足球聯賽（美職聯／MLS）第二季，協助這支成績平平的新球隊搖身變為爭冠熱門。常規賽戰績冠絕聯賽，以東岸頭號種子身份強勢晉身季後賽，不料首圈便遇上滑鐵盧。

美斯為「救主」出動到罕有的頭槌入球，一度為國際邁亞密追平，依然被今季東岸聯賽僅排第9的阿特蘭大聯以3：2擊敗，創下今季季後賽最大冷門，甚王被稱為美職聯史上最大冷門。



美職聯季後賽︱美斯盡全力仍未能拯救國際邁亞密，一臉無奈。（路透社）

美斯＋蘇亞雷斯為國際邁亞密創常規賽最佳成績

美斯上季受傷患影響，僅為國際邁亞密在聯賽6次上陣，球隊亦未能晉身季後賽。今季美斯上陣次數大增至19場，獲得20球進帳，與老友蘇亞雷斯前線領軍在常規賽34戰22勝8和，以74分輕鬆獲得東岸榜首，戰績也冠絕所有球隊，同時為國際邁亞密參加美職聯5個球季以來成績最佳一季。

他們在常規賽的暢順表現，到季後賽卻未能持續，以東岸頭號種子身份出戰首圈賽事，對手為常規賽僅排第9的阿特蘭大聯，3場2勝制下，第一仗主場順利贏2：1，第二仗作客半場領先1：0，晉級似乎已在把握之中，不料下半場連失兩球，最致命是戰至補時4分鐘的失球導致1：2落敗。

季後賽首輪突崩潰 美斯絕招仍不夠

第三仗重返主場，國際邁亞密理論上仍是佔上風一隊，17分鐘已由巴拉圭中場洛夏斯（Matias Rojas）先開紀錄，不料阿特蘭大聯塞內加爾前鋒查馬泰亞尼（Jamal Thiaré）旋即在19分鐘、21分鐘短時間內連入兩球反超前。

國際邁亞密無論控球、射門均佔盡上風，卻要等到65分鐘才由美斯罕有地以頭槌入球為球隊扳平，可是2：2的戰果只維持11分鐘，阿特蘭大聯中斯施利斯（Bartosz Slisz）回敬一記頭槌入球，助阿特蘭大聯3：2氣走國際邁亞密，爆出美職聯季後賽其中一次最大冷門。

以維拉門將成阿特蘭大聯英雄

今場作出7次撲救的阿特蘭大聯門將巴特古辛（Brad Guzan）成為球隊贏波及晉級英雄，這位40歲的「光頭門將」盛年時曾效力英超球會阿士東維拉8季，2017年重返美國效力新成立的阿特蘭大聯，至今累積199次上陣，今場相信是他加盟以來最難忘一仗。

美職聯季後賽︱今場作出7次撲救的阿特蘭大聯門將巴特古辛（Brad Guzan）成為球隊贏波及晉級英雄。（路透社）

美職聯東岸頭3種子全數首圈出局

有趣的是，今屆美職聯季後賽爆出的冷門不止今場，東岸2號種子哥倫布機員早前已經兩連敗不敵紐約紅牛出局，紐約城亦以2勝1負淘汰東岸3號種子FC辛辛那提，換言之，國際邁亞密出局後，東岸頭3支種子球隊悉數下馬。

下場東岸四強戰阿特蘭大聯將先作客4號種子奧蘭多城，且看古辛能否領軍再創佳績。