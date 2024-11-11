英超｜般奴費南迪斯4場4球脫胎換骨　「雲尼斯達萊讓我們快樂」

曼聯主場以3：0擊敗李斯特城，意味雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）以3勝1和結束看守領隊任期。完場後奧脫福球場的「紅魔」球迷高唱這位名宿的名字，感謝他為球隊帶來這段短暫的不敗戰績。

隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）今場為曼聯先開紀錄，自前領隊坦赫格（Erik Ten Hag）離任後，4場攻入4球狀態大勇，他近日便在訪問中解釋：「雲尼斯達萊上任後，便希望為我們帶來微笑，讓我們享受其中。」



第17分鐘，般奴在左路「K角位」附近遠射先開紀錄，之後他又在禁區內頭槌攻門，省中李斯特城守將域陀基斯甸臣（Victor Kristiansen）造就烏龍。第82分鐘，這名曼聯隊長盤球殺入對方心臟地帶，再交予加拿祖（Alejandro Garnacho）遠射破網，助球隊在主場大勝李斯特城3：0。

今仗曼聯3球均與般奴有關，坦赫格離任後，這名葡萄牙中場近4場各項賽事貢獻4入球2助攻，此前他在今季9場英超沒有任何「士哥」，只有1次助攻、13場各項賽事均未能入球，他的表現在坦帥離隊前後可謂差天共地。

坦赫格離任後，般奴費南迪斯4場即攻入4球，表現脫胎換骨。（Getty Images）

般奴認為，雲尼斯達萊接手後，了解到球隊所有人的心情：「他明白球員近況不佳、情緒低落，也缺乏自信，這是很重要的一點。因此他便嘗試在每天的訓練為我們帶來樂趣。」

他續稱「雲佬」為球隊帶來微笑，讓所有人都享受其中：「訓練感覺上變得輕鬆了些，他通過一些小遊戲和比賽，為我們帶來能量，讓我們去戰鬥、訓練、跑動和嘗試去作身體碰撞。當然展望未來的話，我們需要作更多戰術訓練，但當時他就是這麼做為我們帶來快樂，每名球員都很享受。」

般奴費南迪斯今場展現笑容。（Getty Images）

曼聯今場的預期入球（xG）其實只有0.76，與李斯特城0.63相差不大，但整體卻踢出一場勢如破竹的「士氣波」，雲尼斯達萊賽後承認未能真正控制比賽，卻仍大讚球員比賽態度：「他們展現出專業精神，你能見到球員整場比賽都十分拼搏。般奴重拾能為球隊貢獻入球及助攻的狀態，他是對球隊最大幫助之人。」

雲尼斯達萊感謝曼聯球迷支持。（Getty Images）

作為曼聯看守領隊的最後一場賽事結束後，雲尼斯達萊未知去留，僅道：「我真的很享受這段短暫但神奇的時期，我們嘗試做好自己的工作去幫助球會，這一點很重要。」

完場後主場球迷以歌聲感謝這位名宿，「雲佬」對此感慨萬分：「很多情感在其中，球迷們在困難之中，仍一直支持我與球隊，這非常特別，我對他們感激不盡。」