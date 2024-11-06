歐聯｜阿莫林率士砵亭4：1反勝曼城　即獲曼聯迷讚頌「新費格遜」

阿莫林（Ruben Amorim）即將上任成為曼聯新任教頭，因此今次率領士砵亭在歐聯迎戰曼城，成為矚目一戰。

這場提前上演的另類「曼市打吡」，令人意外地由士砵亭以4：1大勝，更讓不少曼聯球迷興奮：「新費格遜已經到來。」



阿莫林賽前已在管理曼迷期望

11月11日將上任成為曼聯新領隊，阿莫林今戰面對哥迪奧拿率領的曼城，可謂抵達奧脫福前的「考牌戰」。賽前他亦相信這場比賽會受一眾「紅魔」球迷重視：「若賽果非常負面，對我的期望便會下降，要在曼聯展開新旅程，我不認為這是一個差勁的起步點。」

他再設想另一情況：「若我們勝出，球迷便會覺得新費格遜到來，然而這非常難以維持。」這位年輕少帥的溝通能力，獲葡萄牙行家一致好評，從尚未上任的他賽前一席話嘗試管理曼聯球迷期望，可見一斑。

士砵亭球迷送別阿莫林。（Getty Images）

夏蘭特射失十二碼 士砵亭4：1大勝曼城

比賽4分鐘，曼城便由菲爾科頓先開紀錄，士砵亭場面稍落下風，但雙方均製造不少埋門。至第38分鐘，士砵亭王牌前鋒奧基尼斯（Viktor Gyokeres）射入十二碼助球隊追和至1：1。

雙方易邊再戰後，賽況風雲突變，下半場剛開始，士砵亭便由阿拿奧祖（Maximiliano Araújo）射破對手大門，49分鐘奧基尼斯再入一球，助主隊領先曼城至3：1。夏蘭特在69分鐘十二碼宴客，士砵亭乘勢追擊，在79分鐘再博得曼城在禁區內犯規，奧基尼斯操刀中鵠完成帽子戲法，助士砵亭主場以4：1大破曼城。

奧基尼斯上演帽子戲法，成為士砵亭大勝曼城功臣之一。（Getty Images）

這場大勝讓不少曼聯球迷興奮不已，在網上大讚阿莫林是「新費格遜」，更表示要準備開始為他建造銅像，不過阿莫林則謙虛回應：「（賽果）有誤導成份，我們今天非常幸運。我認為當我到達英超後，整個世界及壓力都會變得完全不同。」

阿莫林賽後謙稱這場大勝有運氣成份。（Getty Images）

曼城自2018年4月首度3連敗

在聯賽盃及英超先後以1：2不敵熱刺及般尼茅夫後，曼城罕有錄得3連敗，今場戴上隊長臂章的中場貝拿度施華賽後直指球隊正陷入黑暗之中：「一切看起來都像正往錯誤方向發展，很難找出目前我們發生了什麼事。我加盟曼城已7個半球季，我不記得曾在這裏連輸過3場。」

事實上，曼城上次各項賽事3連敗已是2018年4月，領隊哥迪奧拿賽後難掩失落，但表示會與球隊捲土重來：「開季時，我們都知道今季不易應付。我喜歡這樣，我想去面對它，並設法提升我的球員。可以肯定的是，我不會放棄。」