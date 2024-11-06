歐聯．人物誌｜基奧基尼斯領士砵亭大勝曼城　「人球」進化變神鋒

士砵亭教頭阿莫林（Ruben Amorim）轉投曼聯前，率隊在歐聯以4：1反勝曼城，為球迷留下最好離別禮物。

這支葡超球隊，目前在歐聯分組賽4戰保持不敗，王牌前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres），今仗更上演帽子戲法，成為球隊獲勝功臣。這名瑞典前鋒球員生涯曾淪為「人球」，如今已排在歐聯射手榜之首，當上不少大球會的收購目標。



將夏蘭特比下去的瑞典前鋒基奧基尼斯

基奧基尼斯此戰上演帽子戲法，當中雖有兩球十二碼，巧合地「藍月亮」的王牌前鋒夏蘭特今仗有球十二碼宴客且沒有入球，兩人形成強烈對比。

以4：1大勝曼城，報下球會兩年前在歐聯16強，兩回合0：5不敵曼城之仇，更為對手送上自2018年4月後首次各項賽事3連敗。基奧基尼斯形容今夜幾乎完美：「球隊初段表現不太好，不過之後我們找到不同作戰方式，好好地調整後展現出色反擊，攻入對手4球。」

面對曼城攻入三球，基奧基尼斯獲選今場最佳球員。（Getty Images）

從小被質疑實力不足

他的這段描述，彷彿是在闡述自己過往。今年26歲的基奧基尼斯，在瑞典的布洛馬波卡納出道，三季間為球會出戰各項賽事67場攻入25球，被英超球會白禮頓看中並收購後，卻遲遲未能在英超上陣，之後被外借到聖保利、史雲斯、高雲地利等次級聯賽球會。

布洛馬波卡納的青訓球探David Eklund指，當初帶基奧基尼斯到球會時，青訓主管認為他實力不足，David Eklund力撐這名帶來的小子：「我告訴他（青訓主管），基奧基尼斯能入球。這名球員從來不是古路施夫斯基（Dejan Kulusevski，同為布洛馬波卡納青訓產品）那樣的超級巨星，但他能入球，就是這樣。」

在白禮頓效力的4季，基奧基尼斯始終未能在英超出戰，僅盃賽上陣8次，並於2021年冬天加盟英冠的高雲地利，此前他外借至此效力的半季，表現不算突出，因此未獲高雲地利球迷特別青睞，不過主帥馬克羅賓斯（Mark Robins）看出他潛力，決定買下基奧基尼斯並讓他成為絕對主力。

基奧基尼斯在白禮頓4季，始終未能代表球隊在英超上陣。（Getty Images）

從「人球」逐漸進化

經歷如「人球」般的數個球季後，基奧基尼斯正式為高雲地利效力兩季期間，各項賽事97場攻入40球，兩度獲選英冠當月最佳球員，並入選2022/23球季PFA最佳英冠陣容。

這名瑞典球員的表現引來士砵亭注意，並以幾乎破球會紀錄的2400萬歐元轉會費將其羅致。基奧基尼斯未有讓這支葡萄牙球隊失望，加盟首季即在50場比賽中攻入43球，助士砵亭贏得葡超冠軍，他亦以神射手身份獲選聯賽2023/24最佳球員。

基奧基尼斯在士砵亭表現出色，上季獲選葡超最佳球員。（Getty Images）

里奧費迪南：無數英超團隊走漏眼

名宿里奧費迪南在今場賽後感嘆，英超無數球探及轉會團隊走漏了眼：「他們肯定都在想：『我們是怎麼讓他離開的？』」他更認為曼聯或會在冬天，將基奧基尼斯列作頭號收購目標。

里奧形容基奧基尼斯的道路既不傳統亦不平坦：「他曾在白禮頓效力，然後被借到史雲斯、賣到高雲地利，因出色表現而前往士砵亭。他必須一直建立和創造自己風格才有今天，突然之間，我們便看到如今充分成長的基奧基尼斯，多次衝擊曼城大門。」

自阿莫林落實執教曼聯後，曾傳出他會把基奧基尼斯帶往奧脫福，不過該名葡萄牙教頭在擊敗曼城後予以否認：「我才剛與士砵亭球迷和解，我甚至不會拿此事來開玩笑。」

基奧基尼斯賽後沒有談及轉會話題，但稱讚並感謝即將離隊的阿莫林：「他教會我很多，是他帶我到這裏，他十分相信我並給予我很多機會，去成長為更出色球員。因此他值得所有稱讚，我希望他一切順利。」

基奧基尼斯感謝教練阿莫林信任。（路透社）

與卡尼並列歐聯射手榜首

此戰之後，這名瑞典球員今季4場歐聯已攻入5球，與拜仁慕尼黑的哈利卡尼，並列今季歐聯神射手榜首。據transfermarkt估計，基奧基尼斯如今的身價已達7000萬歐元，比曼聯現任隊長般奴費南迪斯在2020年創下的士砵亭最高賣出紀錄價更貴，現時傳出阿仙奴、巴塞隆拿等球會都對他有興趣。

不少球員生涯都伴隨着崎嶇與高低起伏，他的伯樂David Eklund指，當初也未曾預想過這名瑞典小子會成為世界頂級球員，但言語間提及基奧基尼斯優點：「我看過他在瑞典、比利時等地方作賽，他很勤奮，而且擁有頂尖心態。」或許，這便是奧基尼亞從「人球」蛻變至此的最重要原因。