英超︱曼聯隊長般奴費南迪斯向坦赫格道歉　「我曾嘗試幫助他」

曼聯上輪英超1：2不敵韋斯咸後辭退領隊坦赫格，獲他委任為隊長的般奴費南迪斯在今場1：1賽和車路士後首度發聲，表示曾在對方被炒後為自己令他失望道歉。



般奴對車路士為曼聯開紀錄後剷草慶祝。（Getty Images）

般奴：我曾嘗試幫助坦赫格

般奴70分鐘為曼聯射入十二碼先開紀錄，4分鐘後卡些度為車路士扳平，雙方打成1：1平手。賽後般奴向傳媒稱，「我們知道坦赫格已離開，當領隊離任，對球會內每個人也不是好事。球隊不是在最佳狀態，賽果不是最理想，他是付出代價那個。」

「每當看到一個領隊離開，你都要負上部分責任，因為球隊表現不好。趕走領隊較踢走15個球員容易得多。」般奴又指，「我已跟領隊談話和道歉，我為他離隊感到失望，亦曾嘗試幫助他。我未能取得入球，我們未能取得入球，我感到要負上責任。我在正常情況下都能取得大量入球，因為我總是付出100%，他也知道這點。」

坦赫格當日從馬古尼手上拿走曼聯隊長臂章，交到般奴手上。（Getty Images）

曼聯前隊長堅尼：「如果你想要忠誠，便去養一隻狗」

對於坦赫格當日從馬古尼手上拿走曼聯隊長臂章，交到般奴手上，曼聯名宿兼前隊長堅尼曾多次批評，他一直認定般奴欠缺曼聯隊長特質，今次對葡萄牙中場向坦赫格道歉他當然亦不賣帳，「我們上星期已提及忠誠，如果你想要忠誠，便去養一隻狗。」

堅尼指般奴的言論來得太遲，「當球隊表現不順，他未有顯示足夠領導才能。我不會想跟這班球員一起身處戰壕，他們很多人根本滿不在乎，只專注在下任領隊。」

雲尼斯達萊嘗試重新向球員注入曼聯精神。（Getty Images）

般奴讚阿莫林：「他將士砵亭所有人連繫一起」

坦赫格今季曾多次聲稱，麾下未能把握足夠機會轉化為入球，對車路士一仗情況也是一樣，加拿祖屢次失機，拉舒福特上半場射中門楣，舒克斯看似呈單刀狀態下被奪去控球，曾為曼聯攻入150球的看守領隊雲尼斯達萊仍感樂觀，「之前幾場因為未能把握機會失去一些分數，好的是我們今季一直能夠創造大量機會，當球員腳風順暢，成績自然會來，入球也是如此。」曼聯新帥阿莫林將在11月11日上任，「雲佬」屆時去留未定。

般奴費南迪斯來自士砵亭，他在2020年1月離隊加盟曼聯，身為士砵亭球迷，般奴見證阿莫林為母會帶來的改變，「我看很多士砵亭的比賽，阿莫林將興奮刺激再次帶回球會。他最初上任時球迷意見有點分歧，但他改變一切，將每個人團結在一起。」