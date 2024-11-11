桌球｜丁俊暉破五年冠軍荒主場封王　感嘆：我挺過來了

中國桌球手丁俊暉在經歷近5年的錦標荒後，周日（10日）終於在南京上演的世界斯諾克國際錦標賽奪冠，他賽後感嘆：「我挺過來了」。



丁俊暉在國際錦標賽決賽對世界排名21的英國球手韋基連（Chris Wakelin），一度落後1:4，最終以10:7反勝對手奪冠。「小丁」上一次在排名賽贏得冠軍，已是2019年12月的英國錦標賽，自那之後的近5年間陷入錦標荒，來到今日終於獲得個人生涯第15個排名賽冠軍。

丁俊暉在主場作賽，家人都現身支持。（X/WST）

丁俊暉的家人和兩個女兒都前來觀賽，也與他一起拍攝捧盃照，這位37歲中國球手感嘆，子女終於能現場看自己拿冠軍：「很開心能夠和自己的孩子分享，孩子們還沒有現場見過我拿冠軍，我拿英錦賽的時候她還天天躺在窩裏睡覺呢。」丁俊暉與太太張元元育有兩個女兒，大女在2018年出生，去年再迎來二女出生。

回顧無冠的五年，丁俊暉也坦承表現不穩定，道：「（表現）有些時候還可以，有些時候不怎麼樣，很多比賽都是提早幾輪就輸掉了，我打比賽可能沒有長期的八強四強，或者很穩定的狀態，要麼提前淘汰，要麼就打到最後，我總結了一下，我職業生涯大部份時間就是這麼情況。」

丁俊暉坦承自己表現不穩定。（新華社）

他最後也感謝球迷支持，並感嘆自己「挺過來了」：「我覺得不光是我比較辛苦，球迷也挺辛苦的，天天能夠這樣跟我一起折磨自己，不光是我挺過來了，他們也挺過來了。」

這場勝利助丁俊暉的世界排名躍升到第8，而韋基連也會升上第15，取得出戰英國錦標賽的資格。英錦賽將會在11月23日至12月1日在英國約克郡舉行。