鄭欽文網球年終賽奪亞　教練豪言潛能僅發揮60%目標直指世界第一

今年的WTA女子網球年終賽，決賽上演鄭欽文對歌芙（Coco Gauff）的「中美大戰」戲碼，西班牙教練列巴（Pere Riba）相信是場內最百感交集的一位，兩位網球女將都是在他培育下取得生涯突破。

今場鬥足3局下前任愛徒歌芙贏出，不過他一直對現任徒兒鄭欽文的能力深信不疑，甚至認為目前她只發揮潛力約六成，未來目標直指世界排名第一。



WTA女子網球年終賽︱決賽鄭欽文對歌芙，二人都是列巴不同年代的愛徒。（Getty Images）

年終賽兩位決賽球手都是他高徒

列巴球員年代算不上是個頂尖球手，2011年男單世界排名65，已是生涯最佳，他那年23歲。之後受傷患困擾浮浮沉沉數年，不幸遇上一次交通意外，康復後身體未能完全回復過來，2017年掛拍時尚未夠30歲。

他在2021年當上鄭欽文教練，直到2023年夏天兩年內幫助這位中國球手從世界排名第169位，晉升至第7位，鄭欽文由一個潛力新秀變身世界前列球星，列巴功勞不小。那時他轉投正陷樽頸的歌芙陣營，這個外號「新細威」的美國球手出道5年仍與大滿貫冠軍只差一步，列巴執教後歌芙即贏得美國網球公開賽冠軍，首奪大滿貫。

列巴助鄭欽文一步步成為頂尖球手，今年澳網首晉決賽獲亞軍。（IG）

為歌芙、鄭欽文生涯取得突破

歌芙贏得美網後，似乎突破外界一直賦予她身上的枷鎖，一步步將潛力完全發揮。可是列巴匆匆在她的上升期離開，去年11月不再教歌芙，同年12月再次當上鄭欽文的教練。今年鄭欽文屢創佳績，年初在澳網首闖決賽，夏天贏得奧運金牌，首度打入年終賽已殺入決賽，恰巧對手正是列巴前任高徒歌芙。

就算力戰3局而敗，鄭欽文今年的表現證明她已站穩女子網壇世界前列，年終賽後世界排名進一步升上第5，再創生涯最高。22歲的她身高1.78米，加上體能上佳而且鬥心十足，都是鄭欽文的本錢。人人說她是「李娜第二」，其實她絕對有條件寫下較同鄉師姐更高成就。

豪言愛徒只發揮六成潛力 未來力爭世界第一

列巴分析現今女子網壇形勢時稱，莎巴蘭卡和施安迪顯然水平高於其他球手，緊隨其後有3、4、5位球手，假如她們夠努力而且方向正確，同樣有能力爭奪世界排名第一位置，尤其是幾位正在上升中的年輕球手，「我對欽文充滿信心，因為她有工具、有武器，每個月也在進步。」

列巴宣稱，鄭欽文目前尚未完全發揮出所有潛能，「老實說，我認為她目前只發揮了60%潛力，那給我很大信心有朝一日她將會去到那裏（世界排名第一），我真的相信。」李娜是唯一曾贏得單打大滿貫的中國球手，列巴認為鄭欽文很大機會是下一個，「若她持續進步，繼續像現在那樣努力工作，我很樂觀。這些目標總是很複雜的，但她贏得大滿貫是個現實的目標。」