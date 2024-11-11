港足主帥談七大選兵準則　否認與外流球員欠溝通：我們有的是選擇

香港足球代表隊備戰今月14及19日兩場友賽，展開決選後首次操練，主教練韋斯活首度公開選兵七大準則及條件。



原本閉門舉行的訓練最終公開讓傳媒拍攝，主教練韋斯活解釋，原意是希望球員可專業、專注地準備迎戰菲律賓。大部份港隊成員周末都有比賽，球隊今日只作簡單訓練，並以分隊遊戲為主，24人名單中只有潘沛軒缺席，韋斯活稱這位前鋒因家事獲准休假，至今晚便會歸隊。

港隊以分隊遊戲作訓練.（袁志浩攝）

港隊成員練習氣氛愉快。（袁志浩攝）

今次港隊決選最大焦點，落在傑志小將馬斐身上，這位19歲前鋒今季未曾於港超聯及各項盃賽上陣，但仍然獲召。韋斯活表示，另一中鋒米高手臂受傷需接受手術，預計下月才能候命，他留意到馬斐早前隨香港U20作客友賽廣西U20時梅開二度，因此給對方一個機會。

「我們比賽名單只有23人，但我們挑選了24人，除了為免因有人受傷而影響訓練內容，也希望讓梯隊成員與成年隊有連繫，假如他們做得好，是有機會成為大港腳的。馬斐是位有速度的前鋒，我們會視察他，他若想打入比賽名單就要證明自己。」

港隊新丁馬斐。（袁志浩攝）

港隊過往部份常規主力如胡晉銘、李毅凱等在韋斯活麾下都暫未入圍決選，這位教練透露自己想在各個位置取得平衡，「我幾乎看過所有相關比賽，以球員狀態去做決定。」

韋斯活上月在港足多位後衛受傷下，一度想臨時補選效力中超浙江隊的梁諾恆，但因對方沒有帶同護照返港而告吹。當時梁諾恆在其Instagram限時動態上，更公開與韋斯活的通訊軟件對話內容，而這位守衛今次在初選與決選都不入名單。

梁諾恆（左四）。（資料圖片）

韋斯活表示，梁諾恆在球會沒有恆常地上陣，「上次是他沒有護照，不涉及我做任何決定。自從補選杜度，杜度有恆常地比賽，狀態也不錯，我很滿意他在上次國際賽期的貢獻，看不到今次有任何理由不選他。」梁諾恆最近兩次披甲，分別是10月18日於中超聯賽後備踢了11分鐘，並於今月初中超最後一輪對長春亞泰踢足全場。

港足主教練韋斯活。（袁志浩攝）

而韋斯活也補充，自己選兵也重視其他條件，「狀態之外，還視乎球員的功能（capability）、能力（ability）、團隊活力（team dynamic）、良好個性（good character）、誠實（honest player）、專業性（good professional），希望能創造不錯的團隊士氣。在我可以選擇的球員中，我認為現在這組合是最強的。」

他又否認與外流內地聯賽的球員有任何溝通問題，「這是很簡單的事，我覺得球員好，就會邀請他加入，如果他想來就來，不能來就不能來，我們有的是選擇。」

港足助教賀蘭特。（袁志浩攝）

另外，有傳港足助教賀蘭特（Matt Holland）在今月兩場友賽後會執掌理文，韋斯活指與對方近年多次合作，互相支持，但否認教練團會有任何變動，聲稱自己不清楚傳聞，「我會專注在我能控制的事上，目前我們會一起為港隊帶來好成績。」