港足主教練自嘲Westwood out　獲球迷「道歉」：贏波讓我解脫

香港足球代表隊主教練韋斯活，從首仗落敗後被球迷高呼「Westwood out」，到今場大勝柬埔寨獲球迷「道歉」，期間只花了4日。



港足去仗作客不敵有「歐洲魚腩」之稱的列支敦士登，即使只是主教練韋斯活親自領軍的首場比賽，已有球迷對他感到不滿，當場大叫「韋斯活out」。韋斯活也「不甘示弱」，表明不在意球迷想法，也指若有人不滿港隊表現，對方根本不懂得足球。

今仗有超過5000名球迷入場。（廖雁雄攝）

然而該仗後僅4天，港隊便於主場輕取柬埔寨3：0，韋斯活按「傳統」於賽後拿起大聲公向球迷喊話，他開始前先自嘲、高歌「Westwood out」，之後又用雙手做出「拜拜」動作向球迷致意，獲球迷回應「sorry」，相信是就過早對他投下不信任一票而道歉。

韋斯活向球迷致意。（袁志浩攝）

韋斯活相信，叫「Westwood out」的球迷只是有點天真（naive），自己亦真的不介意：「我知道自己可以帶來什麼，只要一直踢下去，數據會反映一切。我很高興球隊獲得入球和勝利，這幫了很大忙，也增強球員自信心。」

他向球迷承諾，在他麾下的每一秒，球員都會付出百份百努力，港隊會繼續贏更多波，讓球迷為此感到驕傲。「港隊此前輸了6場，打和了1場，在我上任後（9月起）終於開始贏波。贏波令我解脫了，球迷在我們背後支撐着，聲勢浩大。我們會繼續成長，變得更強及擁有更多球迷。」

韋斯活領軍第二場便旗開得勝。（廖雁雄攝）

對外界有指他沒有足夠了解香港足球的意見，韋斯活稱自己每周都有看本地比賽，也跟不同持分者見面，他舉例，今仗首度披起港足戰衣的尼高拉斯，正是自己透過觀察而提拔。他強調不會因為跟球員友好，或鍾愛個別球員而召其入伍。

另外，韋斯活無意中透露了港足在12月東亞足球錦標賽外圍賽中，會先遇上蒙古跟中華台北，但足總在記招後指，一切仍有待落實。