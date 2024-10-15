港足無防中陣出擊　艾華頓踢足全場獻入波　主場三球挫柬埔寨

香港足球代表隊周三（15日）晚主場鬥柬埔寨，新帥韋斯活繼續以新陣式應戰，港隊正選沒有派遣任何正宗防守中場，但結果仍以3：0獲勝。



新帥韋斯活主場首戰，港足正選守衛跟去仗不敵列支敦士登時一樣，以周緣德、鐘樂安、陳晉一跟費蘭度擔任，當中費蘭度進攻時會推前協助組織攻勢。

港隊也更換兩翼跟中場人選，改派艾華頓、陳肇鈞跟史提芬彭利拿，令球隊今仗沒有正宗防中，而祖連奴、安永佳、余在言、葉鴻輝則繼續擔正；於中超球會為常規正選的的茹子楠與孫銘謙均坐後備。

港足主場迎戰柬埔寨。（袁志浩攝）

港足球迷落力打氣。（廖雁雄攝）

縱然今仗只得5289名球迷入場，人數比今年6月亞洲盃外圍賽時少近4000人，但港足擁躉仍落力打氣，「We are Hong Kong」吶喊聲響徹大球場。

港足7分鐘由余在言中路離門30多碼罰球直射施「下馬威」，皮球彎向死角僅被守門員飛身撲出底線。港隊轉由防線開始組織攻勢，費蘭度擔當串連中後場重任，但遇上對手壓逼偶有失誤，讓柬埔寨早段兩度左路埋門，幸均無命中目標。

安永佳為港足先開紀錄。（廖雁雄攝）

港隊攻勢愈來愈有威脅，21分鐘艾華頓右路窄角度狂抽地波僅柱邊出界；安永佳把握對方傳失、禁區頂遠射亦只差一點點。

戰至29分鐘，祖連奴左路挑入中路，安永佳第一時間抽入成1：0。之後這位中鋒單刀省中守門員，遭守衛護空門，但艾華頓於35分鐘便作完美示範，單刀輕鬆挑射入網，港隊半場領先2：0。

艾華頓單刀挑入。（廖雁雄攝）

港足在主場擊敗柬埔寨。（廖雁雄攝）

下半場港足由防中顏卓彬入替史提芬彭利拿，之後孫銘謙、茹子楠、米高亦後備上陣。而在茹子楠入替費蘭度後，後者的自由人角色改由周緣德「繼承」。65分鐘柬埔寨前鋒泰萊偷陳晉一與費蘭度之間的空位入楔，一控一抽但被葉鴻輝救走，尾段亦先後將對方罰球跟窄角度抽射化險為夷。

港足尾段有尼高拉斯入替演「地標戰」，祖連奴補時階段錦上添花，港隊贏3：0，取得新主帥韋斯活上任後，親自領軍的第一場勝仗。港足下場賽事，會於11月國際賽期，先後於14及19日主場鬥菲律賓及毛里裘斯。