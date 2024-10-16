港足新陣「自由人」成核心　主帥：任何人踢都可以　球員逐漸適應

在香港足球代表隊新帥引入新陣式下，港隊守將周緣德、陳晉一、費蘭度等都要出任新角色，雖然球員們需時適應，但似乎都對這種踢法充滿信心。



港足由新主教練韋斯活執掌後換上新陣式，當中最引起討論的是派職業生涯早期司職左翼、至近年改踢左閘的費蘭度，在球隊防守時轉任左中堅，進攻時則推前一格助組織攻勢，猶如「自由人」。然而這名巴西裔入籍兵今年已37歲，假如港足未來延續這種戰術跟系統，肯定要尋找「接班人」。

費蘭度擔任中後場自由人角色。 （袁志浩攝）

韋斯活也承認，費蘭度只是短期內的勝任人選；但表示問題來到時，他才會想方法解決。其實在費蘭度今仗72分鐘被調離場後，韋斯活便以周緣德擔任「自由人」，他讚揚周緣德能在第一時間交出不錯的傳送：「但假如我派任何球員踢這個位置，大家也不要驚訝，因為只要我覺得誰勝任，誰就會去踢，甚至可能是米高（前鋒）。」

周緣德客串右閘。（袁志浩攝）

周緣德則表示，自己早在斐濟三角賽時就曾嘗試出任「自由人」，他出道前亦曾踢過防中，「我不介意，也認為自己有傳球能力，可以勝任」。對於在新陣式中防守時需串演右閘，周緣德透露，是因為韋斯活希望港隊進攻時，三中堅的兩邊人選（左：陳晉一；右：周緣德）有一定傳球能力。

他承認，自己在適應新位置時有一點難度：「對方翼鋒通常是最有技術、最快的，我就要挾制他們，上場我不太習慣，但學到了許多，所以今場踢得更好了，希望我能幫助球隊。」

陳晉一（左）與周緣德都逐漸適應新陣式。（袁志浩攝）

港隊由守轉攻時，費蘭度未必能及時趕回中堅位置，防守時偶有甩位。會補位協防的陳晉一表示，跟費蘭度已合作多年，加上賽前、比賽期間都不時溝通，相信沒大問題。

柬埔寨球員把握陳晉一與費蘭度之間的空位進攻。（袁志浩攝）

他表示在新陣式下，其位置界乎左閘與左中堅之間，防守範圍更廣，「最大分別是我們想逐步向前進攻、用波，跟以往完全調轉，是要準備如何預防對手打反擊；用波時其他人也要想如何要配合，但用波是我們強項與想做的事，所以覺得慢慢進步也沒什麼大不了。」

他又透露，韋斯活給予球員甚高自由度，但尺寸拿捏得相當準確，「他認真時會板起塊面，但又會一起玩，氣氛不錯。雖然踢法是很大改變，但我們看到效果、反應都不錯，今仗只是（他領軍）第二場，我們相信方向是正確的。」