港足明鬥柬埔寨　新帥不在乎外界意見　擁逾30年經驗自信方向正確

香港足球代表隊周三（15日）晚主場友賽世界排名第180位（比香港低23位）的柬埔寨，新教練韋斯活強調重視球隊表現多於比數，坦承不理解球迷為何會對上仗賽果感到失望。



港隊日前作客列支敦士登以0：1落敗，部份球迷感失望，更有人在現場高喊「Westwood Out」，主帥韋斯活當時曾稱，假如有人認為該仗港隊表現不佳，會質疑他們是否懂得足球。

有關言論引起熱烈討論，港足明天主場對柬埔寨，是韋斯活上任後首度主場領軍出戰。韋斯活再被問到對外界意見有何想法，他坦承對球迷的失望並不理解。他再次解釋列支敦士登世界排名之所以低，是因為經常跟歐洲強隊比賽，而港隊去仗有多次攻門機會，下半場控球率亦更高、主導比賽，只是最終無法入球。

港足主帥韋斯活。（袁志浩攝）

「他們評論之前應該先了解足球。」韋斯活表示，自己當球員逾20季，執教球隊也近13年，加上有10年為電視轉播擔任分析員的經驗，足夠了解足球，「我跟足球鏈（football chain）上層的人討論過這場比賽，除了入球之外，這場比賽的部署近乎完美，球員應該為此感到驕傲。」

艾華頓早前獲補選。（袁志浩攝）

他認為球迷有權做什何事，「球迷可以對我有或無耐性，他們想要的可能跟我不一樣，但我對自己在做的事有信心，我知道我們會成功，會贏波。」

韋斯活又稱，沒法為港隊變革定下時間表，只能夠每場去進步，「我暫只主持了3至4課訓練，球隊正慢慢成形。」在艾華頓獲補選下，韋斯活指港隊今仗部署會有輕鬆變化，盡可能發揮其長處，但踢法基本上一致。

受傷的勞烈斯亦有現身，與韋斯活閒談。（袁志浩攝）

費蘭度上仗客串中堅，並負責從後場開始組織攻勢。（袁志浩攝）

港足中鋒安永佳就表示，球員也期待新帥注入的新元素，但認為自己角色不變，「我們很享受訓練，一切都很正面，這可能會花一點時間，但我會繼續取得入球。」

港足前鋒安永佳。（袁志浩攝）

柬埔寨的日籍主帥行德浩二亦上任僅10天，惟他去仗已帶領球隊於主場擊敗中華台北。他表示執掌這支國家隊有難度，但相信球員可取得好成績。

「我認為香港比中華台北更強，看了他們對列支敦士登的比賽，港隊球員很高大，跑得很快，部份人也有很強的帶球能力，戰術也不錯。」被問到柬埔寨自1972年默迪卡盃（當時稱高棉共和國）後未曾擊敗港隊，行德浩二表示對此並不知情，但強調球員會盡力完成這艱難的任務。

柬埔寨國家隊早前擊敗中華台北。（袁志浩攝）

港足與柬埔寨近五年四度碰頭，包括在麥柏倫麾下於卡塔爾世界盃外圍賽取1勝1和；安達臣領軍時期則於亞洲盃外圍賽贏過3：0，但去年友賽作客金邊僅打成平手。

米高左手有傷，在包紮下如常訓練。（袁志浩攝）

香港 Vs 柬埔寨



日期：10月15日

時間：08：00pm

地點：香港大球場

票價：港幣150元（正價）；港幣40元（特惠）

