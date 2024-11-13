桃芝逼近港足鬥菲律賓或延期　主帥做好期望管理：勿只看世界排名

香港足球代表隊周四（14日）將在香港大球場迎戰菲律賓，但因熱帶氣旋桃芝逼近本港，賽事有機會延至周五（15日）上演。



兩軍對上一次交手已要數到2013年，當時港隊主場友賽以0：1告負。菲律賓近年徵召多名入籍兵，今次訪港名單中不乏效力挪威、德國、美國、瑞士球會，前鋒Gerrit Holtmann正隨波琴征戰德甲。

菲律賓上月國際賽期，更3：0擊敗應屆亞洲盃八強份子塔吉克，縱然上任時曾說過要以提升香港隊世界排名為目標，港足主帥韋斯活卻認為球迷不應單憑兩軍世界排名相近（港：158位；菲：145位）去預計賽果。

港足主教練韋斯活。（袁志浩攝）

韋斯活表示：「有時排名不能代表一切，我們會做好自己，做好防守，踢出我們的風格。港隊近幾場比賽的傳球數字比我上任前多近一倍，我們會繼續控球在腳。」港足中堅鐘樂安就稱，其球會傑志亦採相似風格，因此適應與溝通不成問題，「今次是對我們一場很好的測試。」

港足中堅鐘樂安。（袁志浩攝）

港足上輪國際賽期兩場比賽，前鋒、防線選將相對穩定，唯獨中場選用不同球員，如首仗面對列支敦士登派余在言、孫銘謙、潘沛軒及顏卓彬，鬥柬埔寨則遣陳肇鈞、史提芬彭利拿、艾華頓及余在言，當中陳肇鈞即使貴為上屆香港足球先生，亦無法站穩正選。

韋斯活解釋，自己絕不會建立一支「弱隊」，「看看（周日）車路士對阿仙奴的比賽，安素費南迪斯、梅迪歷也只是在後備席，他們身價高達數以千萬英鎊，但教練卻是看到他們每日表現的人。」

「對列支敦士登時我們想球員硬淨一點，對柬埔寨則面對較弱的對手，我們會分別視乎菲律賓及港隊的長處，去挑選最佳的球員組合去贏。在對的時間用對的球員，球員踢正選或後備不是重點。」

港足在3號風球下作賽前最後一課訓練。（袁志浩攝）

另外，隨着熱帶氣旋桃芝逐漸逼近香港，天文台已於今日下午2時40分改發3號風球，預料桃芝明日（11月14日）早上於本港以南約200公里內掠過，天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

足總在接受查詢時表示，若在開賽前5小時（下午3時），8號風球仍然生效，比賽將延期至周五（15日）晚上8時；惟若天文台預早公布會在比賽前「落波」，足總將視乎情況考慮讓比賽如常舉行。

而根據購票網站ticketflap於今場比賽的購票細節中列明，如比賽因任何情況（例如颱風或暴雨）順延至48小時內舉行，主辦機構（足總）將不接受退款申請。