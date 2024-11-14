港足︱安永佳艾華頓建功　3：1挫菲律賓　相隔一年再取兩連勝

香港足球代表隊周四（14日）晚主場對世界排名高13位的菲律賓，在安永佳先開紀錄下，港隊雖被睇穿防線漏洞遭追近，但艾華頓單刀入波，加上安永佳頭槌梅開二度，港隊贏3：1，相隔一年後再取得兩連勝。



港足沿用新帥韋斯活新戰術，由周緣德、鐘樂安、費蘭度及陳晉一組成防線，當中費蘭度進攻時任「自由人」壓前；前鋒史提芬彭利拿改踢中場，配合顏卓彬及余在言，安永佳、祖連奴與艾華頓穩佔鋒線正選，葉鴻輝把守最後一關。

港隊主場對菲律賓。（夏家朗攝）

今場有4966名球迷入場。（夏家朗攝）

值得留意，港隊決選24名球員之中，守門員陳嘉豪被「剔走」不入比賽名單，「新丁」馬斐則坐後備。

至於菲律賓派出多名外流兵，有球員效力克羅地亞、德國、瑞士及挪威聯賽，當中踢德甲波琴的29歲前鋒賀治文擔正。

祖連奴失機後十分失望。（袁志浩攝）

比賽在三號風球兼展開，上半場3分鐘，安永佳左路傳中，祖連奴撞射省中人柱邊出界；緊接角球攻勢，余在言與祖連奴以短角球戰術配合後底線急勁傳中，皮球撞向守衛後中柱，但最終被門將接實。

安永佳上半場尾段入波。（袁志浩攝）

韋斯活雖表明希望港隊控球在腳，但今仗菲律賓明顯佔更多控球權，惟客隊只能數次在禁區外起腳，都無法考驗葉鴻輝；33分鐘賀治文左路傳中，基斯甸臣飛身剷射出界。港隊戰至44分鐘先開紀錄，安永佳跟祖連奴「撞牆」後禁區內窄位抽入，香港半場領先1：0。

港隊半場領先一球。（袁志浩攝）

足總邀得歌手鍾柔美於半場休息時表演，而下半場開始僅3分鐘，菲律賓後衛長傳放落鐘樂安與費蘭度身後的空位，基斯甸臣入楔單刀射破葉鴻輝十指關，追成1：1。

58分鐘，祖連奴單刀錯失良機，起腳射中出迎守門員彈走。港隊之後由黃威、孫銘謙入替余在言及史提芬彭利拿，黃威75分鐘便交出直線予安永佳，惟這位中鋒推橫抽射只中網側。

基斯甸臣助菲律賓追平。（夏家朗攝）

+ 17

「自由人」費蘭度戰至81分鐘被徐宏傑入替，兩分鐘後，孫銘謙直線妙傳，艾華頓單刀扭過守門員入網右腳射入，加上補時最後一擊，安永佳頭槌頂入，港足結果以3：1擊敗菲律賓，取得兩連勝，是自去年9、10月接連擊敗汶萊與不丹後首次，球隊下周二（19日）移師旺角大球場對毛里求斯。