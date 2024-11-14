港足安永佳近五場入五球　認更適合新帥踢法：過往得不到足夠機會

香港足球代表隊友賽3：1擊敗菲律賓，錄得兩連勝，當中前鋒安永佳在新帥韋斯活上任後，五次代表香港上陣共射入五球，他承認新踢法更適合自己。



港足近兩仗於主場共射入6球，賽後職球員亦球迷分享喜悅，主教練韋斯活帶頭高唱生日歌，為今天踏入38歲生日的費蘭度慶祝，他同時呼籲球迷叫更多朋友或家人入場。

港足主帥韋斯活帶頭為費蘭度唱生日歌。（夏家朗攝）

韋斯活於賽後記者會表示，滿意賽果、球隊表現及球員態度，認為港隊值得取勝，「我從來沒擔心過，因為只要確保一切有系統地發展，球員有信心，場上自然會入波。我們會享受勝利，但不會鬆懈，準備好迎接下一場比賽。」

艾華頓為港隊再度領先。（夏家朗攝）

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港足前鋒安永佳今場一射一頂，個人梅開二度，這位中鋒於中超最後兩輪賽事，都分別替深圳新鵬城取得進帳，即連續三場比賽有波入；若只計算代表隊，他自從港足新帥韋斯活上任後，自9月起5場國際賽亦射入5球。

球迷繼上場向韋斯活「致歉」後，今場「道歉」對象轉為曾被球迷批評「產量低」的安永佳，主動高呼其名字，希望此子上前用「大聲公」發言，安永佳則帶領球迷唱打氣歌回應。

安永佳成為球迷「道歉」的新對象（夏家朗攝）

這位中鋒承認目前港隊踢法或更有利發揮，「前鋒就是靠埋門機會生存，之前我沒得到足夠的機會（傳送），現在我跟艾華頓、祖連奴一起，很享受新踢法。」他解釋首個入球後的「飛標」慶祝動作，是緣自港隊內的「飛標比賽」；而第二記入球前跟艾華頓交談，是討論應否使出「角球旗戰術」拖時間，但見對方禁區只得兩名守衛，終決定傳中，並炮製了入球。

安永佳尾段頭槌破門，個人梅開二度。（夏家朗攝）

對於球迷不斷的抨擊，安永佳看得很淡然，「若你成為香港隊的9號仔，就一定會有批評跟壓力，這對我不是負擔，而是動力。」

幾乎同樣的說話，這位中鋒去年在杭州亞運16強對巴勒斯坦時就說過，當時他打破個人入球荒奠勝，助港隊晉級，只是隨時間過去，批評又接踵而來，「前鋒的職責就是入球，我不曾懷疑自己的能力，人們不斷批評，我就會不斷回應，證明批評者是錯的。」