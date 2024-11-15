東亞錦外圍賽12.8開鑼　港足對手及賽程　啟德體育園副場辦分組賽

今屆東亞足球錦標賽外圍賽由香港主辦，分組賽程今（15日）出爐，香港足球代表隊與中華台北及蒙古同組。



東亞足球錦標賽每兩年舉辦一次，今屆決賽周定於明年7月在韓國上演，中國、日本、韓國均自動取得決賽周席位，餘下一席從外圍賽決出。

今屆外圍賽有6隊參賽，並分為兩組，當中港足同組對手為蒙古，及由前港隊主帥加利韋特帶領的中華台北；另一組是神秘之師朝鮮、關島及由香港教練郭嘉諾執掌的澳門。每組首名會晉級決賽，爭奪唯一決賽周席位。

2018年，港隊在台北的東亞錦標賽外圍賽出線，相隔三屆再入決賽周。（資料圖片／袁志浩攝）

根據足總公布賽程，比賽於12月8日開鑼，揭幕戰下午兩時上演，由關島於旺角大球場對朝鮮；而同日下午8時，港隊於香港大球場對蒙古。港隊第二場分組賽會於12月14日下午6時，於旺角大球場鬥中華台北。決賽會於12月17日下午8時在香港大球場舉行。

值得一提，啟德體育園青年運動場將舉辦一場外圍賽，於12月11日下午2時由澳門對關島，而由於賽事屬於東亞足球聯盟旗下、屬正式賽事，足總表示該場比賽或難成為派飛予市民入場的測試賽。

啟德體育園｜青年運動場以港乙聯賽作為首場測試賽。（趙子晉攝）

另外，根據賽程，旺角大球場將於一星期內舉辦4場比賽，而本有機會成為比賽場地的小西灣運動場則「消失」，足總主席霍啟山表示，現有安排已平衡EAFF、政府及各支球隊的要求。

足總稱今屆賽事門票及直播詳情將再作公布，但門票會於網上購票平台ticketflap發售，價格預計跟本地賽相約；據了解，部份非港隊比賽或會開放觀眾免費入場，而12月14日在旺角大球場舉行的兩場比賽，門票將以「雙料娛樂」方式發售，即一張門票可觀看兩場比賽。

上屆東亞錦標賽決賽周，2022年在日本舉行。（Getty Images）

東亞足球錦標賽外圍賽賽程：



12月8日：

02：00 pm

關島 Vs 朝鮮

地點：旺角大球場



08：00 pm

香港 Vs 蒙古

地點：香港大球場



12月11日：

02：00 pm

澳門 Vs 關島

地點：啟德體育園青年運動場



08：00 pm

中華台北 Vs 蒙古

地點：旺角大球場



12月14日：

02：00 pm

朝鮮 Vs 澳門

地點：旺角大球場



06： 00 pm

香港 Vs 中華台北

地點：旺角大球場



12月17日

決賽

時間：08：00 pm

地點：香港大球場

