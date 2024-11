東亞錦外圍賽12.8開鑼　港足對手及賽程　啟德體育園副場辦分組賽

今屆東亞足球錦標賽外圍賽由香港主辦,分組賽程今(15日)出爐,香港足球代表隊與中華台北及蒙古同組。



東亞足球錦標賽每兩年舉辦一次,今屆決賽周定於明年7月在韓國上演,中國、日本、韓國均自動取得決賽周席位,餘下一席從外圍賽決出。

今屆外圍賽有6隊參賽,並分為兩組,當中港足同組對手為蒙古,及由前港隊主帥加利韋特帶領的中華台北;另一組是神秘之師朝鮮、關島及由香港教練郭嘉諾執掌的澳門。每組首名會晉級決賽,爭奪唯一決賽周席位。

2018年,港隊在台北的東亞錦標賽外圍賽出線,相隔三屆再入決賽周。(資料圖片/袁志浩攝)

根據足總公布賽程,比賽於12月8日開鑼,揭幕戰下午兩時上演,由關島於旺角大球場對朝鮮;而同日下午8時,港隊於香港大球場對蒙古。港隊第二場分組賽會於12月14日下午6時,於旺角大球場鬥中華台北。決賽會於12月17日下午8時在香港大球場舉行。

值得一提,啟德體育園青年運動場將舉辦一場外圍賽,於12月11日下午2時由澳門對關島,而由於賽事屬於東亞足球聯盟旗下、屬正式賽事,足總表示該場比賽或難成為派飛予市民入場的測試賽。

啟德體育園|青年運動場以港乙聯賽作為首場測試賽。(趙子晉攝)

另外,根據賽程,旺角大球場將於一星期內舉辦4場比賽,而本有機會成為比賽場地的小西灣運動場則「消失」,足總主席霍啟山表示,現有安排已平衡EAFF、政府及各支球隊的要求。

足總稱今屆賽事門票及直播詳情將再作公布,但門票會於網上購票平台ticketflap發售,價格預計跟本地賽相約;據了解,部份非港隊比賽或會開放觀眾免費入場,而12月14日在旺角大球場舉行的兩場比賽,門票將以「雙料娛樂」方式發售,即一張門票可觀看兩場比賽。

上屆東亞錦標賽決賽周,2022年在日本舉行。(Getty Images)

東亞足球錦標賽外圍賽賽程:



12月8日:

02:00 pm

關島 Vs 朝鮮

地點:旺角大球場



08:00 pm

香港 Vs 蒙古

地點:香港大球場



12月11日:

02:00 pm

澳門 Vs 關島

地點:啟德體育園青年運動場



08:00 pm

中華台北 Vs 蒙古

地點:旺角大球場



12月14日:

02:00 pm

朝鮮 Vs 澳門

地點:旺角大球場



06: 00 pm

香港 Vs 中華台北

地點:旺角大球場



12月17日

決賽

時間:08:00 pm

地點:香港大球場