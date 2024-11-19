羽毛球｜鄧俊文謝影雪第四度戰年終賽　中國大師賽前穩奪資格

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，今星期在深圳出戰中國大師賽前夕，率先取得下月在杭州舉行的年終賽資格，是「鄧謝配」第四次躋身年終賽。



羽毛球日本大師賽｜鄧謝配無緣八強 激戰69分鐘負中國組合

即使鄧俊文／謝影雪上周在熊本大師賽16強止步，依然為「鄧謝配」帶來3600分的進賬，這對港隊組合以70820分，升上年終賽排名的第7位，世界羽聯（BWF）今日（19日）發文，恭喜鄧謝配率先取得年終賽資格，是他們第四度躋身年終賽。

鄧謝配在2017年首度打入年終賽，更殺入決賽，惟屈居亞軍，他們在2021年同樣躋身四強；鄧謝配上年則小組賽出局。

年終賽排名計算各組合全年14項賽事的總積分，鄧謝配在中國大師賽前只計其中13次，換言之在今周後必定有分數上的進賬，而日本組合綠川大輝／齋藤夏積分上無法超越鄧謝配，故這對港隊組合提早取得年終賽資格。