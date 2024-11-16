啟德體育園測試賽｜香港男欖雨戰挫巴西　前排觀眾末段忙避雨

繼上月底的男子乙組足球聯賽西貢對黃大仙後，啟德體育園青年運動場再度舉行測試賽，香港男子欖球15人代表隊今日（16日）與巴西舉行友誼賽，今次測試賽一共3000名觀眾入場觀戰。



香港男子欖球15人代表隊一連兩星期與巴西上演友誼賽，本星期移師啟德體育園的青年運動場，預料約3000名觀眾入場。

體育專員蔡健斌早前呼籲市民由港鐵宋皇臺站前往體育園，在駛經啟德站的屯馬線列車，車上已有廣播，提示前往啟德體育園的市民在宋皇臺站落車，而宋皇臺站的指示相比上次少。今次測試賽在下午4時開賽，大會早在兩小時開閘讓觀眾進場。

觀眾在進場前，同樣可在場外的小賣部買小食，當中設有4個套餐，價錢由60至80港元不等，當中10粒燒賣售價為40元。場內除了汽水外，場內亦有售賣啤酒。

（趙子晉攝）

與上次測試賽相隔3星期左右，青年運動場的跑道仍未鋪好，但今次開放讓傳媒在跑道上拍攝，而兩軍的後備球員與上次港乙賽事相若，以摺凳坐在場邊。開賽前有驟雨，早在兩軍熱身時，青年運動場草地已出現不少草頭。

（黃浩謙攝）

今場測試賽預料3000人入場，青年運動場看台有不少外籍人士及學生，球迷們穿上欖球港隊的球衣，更帶備區旗入場撐港隊，賽事途中不時響起「Hong Kong」的吶喊聲。港隊開賽早段一度領先10：0，巴西隊後段發力，連續兩次達陣反超前，港隊上半場末段憑罰球再取領先，半場稍為領先13：12。

不少球迷把握半場休息買食物，小賣部大排長龍，有關方面向排隊的球迷派發點餐紙，秩序尚算良好。

換邊初段，兩軍戰情膠着，多次互換領先，港隊中段成功達陣，比分拉開至26：17。下半場中段，驟雨愈落愈大，青年運動場看台前排觀眾隨即移至較後排避雨，雨戰下的港隊愈戰愈勇，港隊接連取得達陣，港隊領先優勢擴大至38：17。雨勢愈來愈大，看台上蓋未能為前排觀眾擋雨，一眾觀眾連忙調位避雨。

（趙子晉攝）

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