劍擊．朱詠翹｜歷程平凡又如何　努力必有迴響　教人念念不忘

以下要說的，是一個普通劍擊運動員、過程亦普通不過的故事。

攝影：夏家朗



朱詠翹愛吃，更重要是味蕾盛載着兒時回憶，一塊炸雞很平凡，滿足於炸雞作為小小犒賞的純樸心靈，卻不簡單。（夏家朗攝）

港隊女子佩劍隊代表朱詠翹。（夏家朗攝）

朱詠翹，英文名Apple，今年23歲，香港劍擊隊女子佩劍運動員。

她來自保良局陳守仁小學，學校座落旺角、油麻地和奧運三個港鐵站中間。小學二年級，要選擇課外活動，朱詠翹見到英文字「Fencing」，心想，這是什麼？就這樣，她接觸了劍擊運動。

朱詠翹的課後日程排得密密麻麻，田徑、游水、跆拳道、劍擊……以小女孩的認知，劍擊是一種「撩吓撩吓」的運動，但「可以與別人玩耍，傾偈就開心」，她最終捨棄其他，專心學劍。

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朱詠翹小時候學花劍。（受訪者提供）

朱詠翹小學時打花劍，但成績不算標青，死衝爛衝，衝個學界8強已是個人最佳。升中林大輝中學後，教練建議她轉打速度更快的佩劍，死衝爛難反而成為長處，加上紮實的基本功，13歲時，她打入本地少年組（17歲以下）分齡賽的女子佩劍決賽，後來獎牌多了，加入港隊青年軍自是順理成章。

不過朱詠翹在中四的陸運會受傷，右膝前十字韌帶斷裂，養傷四個月勉強復出，最終在少年組最後一年無緣代表港隊參加亞青及世青，努力的成果彷彿被一鋪清袋，她想過放棄劍擊：「無數次泛起放棄的念頭……其實放棄好易，簽個名就得，但如果一時意氣，一定後悔。」

「過兩日就退役」是朱詠翹的口頭襌，幸好，身體和意志還是誠實的。

「若我因一時意氣而放棄，我知道自己一定後悔。」（香港劍擊總會圖片）

朱詠翹第一次代表港隊踏上頒獎台，是2019年亞洲23歲以下錦標賽，她與隊友摘下團體賽銀牌。三年後，她與薛雅齊、梁洛文和馬暤孜在同一賽事封后，去年更在成年組亞錦賽奪得團體銅牌，港隊女佩相隔5年再登頒獎台，這股新力量為斷層已久的女子佩劍帶來希望。

港隊女子佩劍相隔5年重登亞錦頒獎台。（香港劍擊總會圖片）

故事來到此處，嚴厲的教練是時候出場。他叫李旭宰，來自韓國，2023年初上任。韓式鐵血風格不是人人「頂得順」，朱詠翹卻每天遵照教練制定的計劃練習，不要問、只要練。在世界盃阿爾及利亞站首度躋身正賽圈後，教練有一天告訴她：「你有能力去奧運。」一直心無旁騖的朱詠翹，內心終於有點不一樣——教練一句話，鼓勵了向來欠缺自信的朱詠翹。

今年4月，巴黎奧運亞洲區資格賽，每個劍種將決出一張入場券，想去奧運就要拿冠軍。朱詠翹在8強落後沙特阿拉伯劍手3：8，她望望教練，沒有責備，只有鼓勵和提醒，朱詠翹把教練的話牢記在心，終打出一波9：0精彩反勝。不難預計的劇情：她一路殺入決賽，遇上哈薩克劍手，打到13：13，奧運資格就在兩分之間；屏息靜氣、引頸以待，連續兩劍，現場響起歡呼聲，通往巴黎路上，最後一刻被攔下來的，不是哈薩克人，是朱詠翹。

韓籍教練李旭宰（右）是朱詠翹的伯樂。（香港劍擊總會圖片）

「我說不上勤力，但我不會偷懶，跟足每一節的訓練計劃去做。他（李教練）令我敢於相信，不再看扁自己，只要相信教練，其實一切都有可能。運動員生涯好短暫，我相信自己可以走得更遠，四年後的洛杉磯奧運，我想取得女佩團體資格，我們出成績只是時間問題，我們可以的。」朱詠翹說，回想爭奪巴黎奧運資格的路途上，結果未盡如意，過程卻得到很多。

「運動員生涯好短暫，我相信自己可以走得更遠，四年後的洛杉磯奧運，我想取得女佩團體資格。」（夏家朗攝）

沒有高潮迭起，也不趣味盎然，更無激勵人心的金句。朱詠翹的歷程，很平淡是吧？

但，捫心自問，我們不也是這樣生活？是，是生活。

像朱詠翹，採訪當天回到旺角、油麻地一帶，「這家麵檔以前爸爸帶過我來吃」、「那檔薯條很好吃可惜已經不在」、「以前會買很多小食上劍會，吃完才練習」，她看着街頭小吃，雙眼發光，除了因為女孩本身饞嘴（隊友都說只要朱詠翹在，就不必擔心捱餓），更重要是味蕾盛載着兒時回憶，一塊炸雞很平凡，滿足於炸雞作為小小犒賞的純樸心靈，卻不簡單。

女子佩劍隊的隊友都說，只要朱詠翹在，就不必擔心捱餓。（夏家朗攝）

橫越渡船街的天橋，是朱詠翹小學放學去練劍的必經之路。（夏家朗攝）

在香港劍擊已經成為奧運金牌項目時，朱詠翹的故事、甚至「朱詠翹」三個字，不曾進入過香港人視線。但有一件小事，還是值得一提：朱詠翹某天找回小學的紀念冊，第一頁「夢想」一欄，她寫上「運動員」，當年小女孩根本不知運動員為何物，「純粹因為鍾意做運動所以寫上去」；23歲的她早已忘掉多年前的童言，但十多年後翻看，原來夢想已在不知不覺間達成。

已經展開的劍擊賽季，朱詠翹再訪「福地」阿爾及利亞，成績由去季的正賽圈進步到今季16強，再創個人最佳。的確，「說不上勤力但不會偷懶」並不吸引眼球，但懂得勤勤懇懇過好每一天，卻不一定發生在你我他身上。到了某天回望，總會發現，一切努力都值得。

保良局陳守仁小學是朱詠翹劍擊回憶的其中一頁。（夏家朗攝）

某天回望，總會發現，一切努力都值得。（夏家朗攝）

朱詠翹的歷程很平凡，心態卻不簡單。（夏家朗攝）

朱詠翹的歷程很平凡，心態卻不簡單。（夏家朗攝）

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