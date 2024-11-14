羽毛球日本大師賽｜鄧謝配無緣八強 激戰69分鐘負中國組合
撰文：趙子晉
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在熊本舉行的日本羽毛球大師賽，被列為頭號種子的港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，與中國組合郭新娃／陳芳卉力戰69分鐘，最終以1：2落敗，無緣八強。
力爭年終賽資格的港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，首圈淘汰中華台北組合後，與中國的郭新娃／陳芳卉爭奪八強席位。首局戰情激烈，雙方多次互換領先，「鄧謝配」先以18：21落後一局。次局戰情相落，雙方更戰至「刁時」，這對香港組合以23：21扳回一城。經歷兩局激戰後，鄧謝配難免有疲態，決勝局被這對「千禧後」組合拉開比分，結果以15：21再輸一局，力戰69分鐘後告負，無緣八強。
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