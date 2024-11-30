劍擊．吳浩天｜熱血不是口號　鬥志是在無數挫折中煉成的

在瑞士完成新賽季第一站重劍世界盃，吳浩天回港後剛好有一天休假，能夠完成專訪。我們沿住濕漉漉的樓梯和斜路走上吳的母校香港華仁書院，在校園繞了一圈，走到一幅印有一堆的名字的牆前，在「年度運動員」中找到吳浩天的名字。

小學五年級夏天上了康文署的劍擊興趣班後，吳浩天從此踏上劍擊路。他的劍擊路並不好走，他的熱血、他的激情，一直從挫折中煉成。

攝影：夏家朗﹑梁鵬威



香港男子重劍選手吳浩天。（夏家朗攝）

香港男子重劍選手吳浩天。（梁鵬威攝）

吳浩天小時候兼顧花劍和重劍，學了三個月就取得小學學界的花劍獎牌，更曾是男子花劍14歲以下組別的香港第二。不過他反而喜歡打重劍那種不停與對手鬥智鬥力的感覺，長大後便專項重劍，中學時每天一放學就走到南華會練習，加路連山道口的丹麥餅店、電車路旁的維園足球場、還有天后某間補習社，都是吳浩天的中學回憶。

香港華仁書院的年度運動員上印了自己的名字，吳浩天至今仍然自豪。（趙子晉攝）

維園足球場是吳浩天中學時期經常流連的地方。（夏家朗攝）

丹麥餅店盛載吳浩天不少中學的回憶。（夏家朗攝）

南華會當年雲集不少港隊成員，吳浩天在那裏每星期訓練六天，成績自然突飛猛進，除了分齡賽經常踏上頒獎台，2011年更以15歲之齡取得本地公開賽亞軍，晉級路上連挫三名港隊師兄。一年之後，他如願贏得本地公開賽冠軍，也橫掃分齡賽，2013年開始代表港隊到海外比賽是順理成章，「全職運動員」五個字，開始在他心中萌芽。

轉打全職是完成城大土木工程學位課程後的事，時為2018年，吳浩天決定打完那年夏天的亞洲錦標賽，便正式進入體院全職訓練。他沒想到，還未全職，便在亞錦賽殺入8強。亞錦賽8強有多厲害？那年之前，香港只曾在2005年取得一塊亞錦賽男子重劍個人賽銅牌，得主是現任教練陸昶名。

「掂啦，轉全職我仲唔打到識飛！」吳浩天連挫印度、土庫曼和伊朗劍手，一席亞洲前八，催化了他的決心和鬥志。

吳浩天一學劍已獲得不少獎項。（受訪者提供）

面對一眾男重師兄，15、16歲的吳浩天（右二）已獲獎無數。（受訪者提供）

兼職和全職的運動員生活，在吳浩天眼中其實大同小異：前者是練習，後者是練更多習，總之有劍就打、有比賽就參加，「打到識飛」是遲早的事。劇情發展不難預料，還未起飛，就先跌倒。跌得最痛一次是2019年重劍大獎賽布達佩斯站，吳浩天在資格賽首圈遇上英國劍手，對方實力稍遜。他一心以為輕鬆過關，豈料全場比分咬得緊緊，他更在關鍵時刻失手，最終兩分憾負。帶住失望的心情離開劍道，一下來就被教練罵個狗血淋頭，「難道我真是如此差勁」、「難道我不適合做全職運動員」，一年前「打到識飛」的冀盼，原來只是不設實際的奢想。

隨之而來的是無數的自我懷疑，吳浩天也想過放棄，但他對劍擊始終滿腔熱誠，殺不死我的，必令我更強大。他決定正面迎擊困難，咬緊牙關訓練，繼續如常出賽，繼續早早止步，然後繼續如常訓練，繼續如常出賽，繼續早早止步……

「落敗是無可避免的，同時不要被落敗定義自己。輸不是失敗，而是邁向成功的必經階段，每次落敗都有收穫，認清自己的不足、如何處理情緒，然後成為進步的養份。」

吳浩天在此提及一個詞：Consistency（持續性）。說起來簡單，做起來複雜，特別是面對挫敗的時候，「Consistency（持續性）好重要，就算我頹，身體都不可以停，就算打得不好、狀態差也要練，練習不會背叛你」。

「我唔會再錯過任何一堂練習。」吳浩天一直這樣想。（梁鵬威攝）

2019年世界錦標賽，吳浩天終於嚐到甜頭。從小組出線後，距離64強正賽圈只差一場，對手是毛里求斯劍手，雙方戰情緊湊，結果吳浩天以15：14險勝，職業生涯第一次打入正賽，竟然在世界錦標賽舞台。世錦賽是繼奧運之外最高等級的劍擊賽，每個國家或地區只能派出4名劍手角逐，列強精銳盡出，要突圍絕非易事。

「打到識飛」似乎要成真了，吳浩天殺入64強正賽圈後，遇上當年世界排名前四的日本名將見延和靖，兩人戰況絕非一面倒，吳浩天力戰下只以2分落敗。「我努力練習這麼久就是為了這一刻！」縱是首圈止步，卻是吳浩天的重要一步，他感受到自己與世界的距離正在收窄，「這是我努力得來的回報」。

的確，吳浩天絕對是勤力的劍手，訓練從不偷懶，可惜努力沒有一下子轉化為成績，2019/20賽季，他連續4站無緣正賽圈，原來他與世界還有遙遠的距離，「我一直都好想打好，但我不知道如何達成」。

進入成年組，吳浩天的真正考驗開始了。（梁鵬威攝）

後來的事已因為疫情而化成模糊一片。世界停擺，天天在體院「閉環」生活，比賽遙遙無期，練習漫無目的地，但吳浩天反而把握時間反思，他決定為自己設立各種小目標，技術、戰術、心態、體能，職業的劍擊，的確不再是小時候的「玩劍」，想進步就要對自己更高要求。

好不容易等到2022年賽季重開，吳浩天終於在世界盃躋身正賽圈，雖然當年的俄羅斯索契站是全季唯一一次。直至2023年1月的多哈大獎賽，吳浩天一口氣殺入16強，當時他形容「成枝強心針啪落肚」，他不再擔心沒有成績，他的技術與心態，已經準備好面對所有挑戰，面對強手與失敗，吳浩天都有消化。

今年6月的亞洲錦標賽，吳浩天與巴黎奧運代表何瑋桁一同闖進男子重劍的決賽，港隊歷來首度包辦亞錦賽決賽席位，雖然最終不敵隊友，但這面亞錦銀牌，正是吳浩天多年努力的最佳憑證。

吳浩天在多哈站大獎賽首度殺入16強。（FIE Facebook）

努力多年，吳浩天終於獲得回報。（FIE圖片）

「我不再擔心自己沒有成績，我深信所有成績都是努力累積而來的，訓練落足苦功，必然有好的成果。從成績來說，那是我生涯的高峰，我十分開心，但不能自滿，我希望真正高峰還未到。」今個賽季，吳浩天期望能夠穩定地躋身16強，成為大賽前列常客；長遠來說，2028年洛杉磯奧運男子重劍團體賽資格，是他的遠大目標。

在劍擊已經成為本地體育新聞報道的熱門項目時，的確沒有什麼不可能。需知道，小學五年班在西灣河市政大樓第一次學劍時，吳浩天認識的第一個朋友，叫張家朗。28歲吳浩天，能夠成為下一個被香港人記住的名字嗎？他值得，因為他努力，因為他信。

「就算我頹，身體都不可以停。」吳浩天說。（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

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