香港劍擊公開賽月底上演　張家朗蔡俊彥缺陣　主席：無奈決定

「香港公開劍擊錦標賽」本月底在亞洲國際博覽館上演，惟賽期與花劍及重劍世界盃「撞期」，張家朗、蔡俊彥、何瑋桁等港將因要參加世界盃，皆不會在參加香港公開賽。

香港公開賽今日（11日）舉行記者會，中國香港劍總主席楊穎新指賽會一直嘗試遷就國際賽檔期，惜世界劍聯方面最後階段改期，劍總臨時未能找到其他場地，只好無奈維持原本的賽期。



一眾港將出席2024香港公開賽的記者會。（趙子晉攝）

一年一度的「香港公開劍擊錦標賽」今年在11月23及24日在亞洲國際博覽館上演，今年賽事吸引中國﹑新加坡﹑澳洲等地的劍手參賽，除了公開成年組賽事，同場更會舉行元老組及14歲以下組別，當中男子花劍﹑重劍﹑佩劍公開組已有過百名劍手報名。另外，今年香港公開賽一如以往，繼續設有獎金表揚各個公開組的前四劍手，總獎金超過10萬港元，大會未有透露冠、亞、季的獎金數字。

不過，今年香港公開賽的賽期與國際賽「撞期」，同一星期分別在突尼西亞及加拿大溫哥華舉行花劍及重劍世界盃，張家朗﹑蔡俊彥﹑陳諾思﹑何瑋桁等港將選擇參加國際賽。

劍擊世界盃｜重劍四子躋正賽何瑋桁16強止步 朱詠翹創個人最佳

何瑋桁早前瑞士站16強止步，香港公開賽的賽期與溫哥華站世界盃「撞期」。（中國香港劍擊總會圖片）

香港劍擊公開賽｜蔡俊彥無奈二選一：想打晒

今年香港公開賽的記者會在香港體育學院劍擊館舉行，一眾港將亦有出席，當中包括蔡俊彥，Ryan笑指「因為有獎金」，他其後認真地說，如果賽期許可的話，他想打足兩項賽事，「本地賽同樣重要，對香港排名有影響，本身希望有幾多打幾多，如果可以的話，我希望先打香港公開賽，再赴突尼西亞（世界盃）出賽，只是不幸地撞了賽期，衡量過後決定打世界盃。」

蔡俊彥與花劍隊隊友早前在台灣完成一星期訓練，他指今次集訓不算辛苦，主要以提升隊內之間關係為主，Ryan自言狀態有點下滑，這一星期要加緊訓練，趕及在開季前提早狀態。蔡俊彥對上一次海外比賽，已經是今年6月的亞洲錦標賽，對國際賽難免有點陌生，對新季首站暫未有目標。

「畢竟今年沒有打奧運，加上沒有世錦賽，已經有4個月沒有出外比賽，感覺與世界脫了軌一樣，所以今站（突尼西亞站）暫時沒有目標，我都不想給予自己太大壓力，我只想盡全力去打，先感受國際賽的節奏，然後再作調整。」

蔡俊彥對新賽季首站未設目標，只希望盡全力。（趙子晉攝）

香港劍擊公開賽｜與國際賽撞期 主席：FIE臨時改期

香港公開賽與國際賽同期舉行，中國香港劍擊總會主席楊穎新表示「好頭痛」。本地賽事一直都嘗試遷就FIE（世界劍聯）的時間表，當劍總確定香港公開賽的賽期時，11月23至24日原本沒有FIE任何賽事，惟FIE最後階段才改期，劍總未能在其他時間找到場地，加上贊助商的關係，只好維持這個賽期，卻令部分劍手陷入兩難，需要在本地與國際賽之間取捨。

楊穎新指場地問題依然未解決，才導致發生「撞期」的尷尬場面。近兩年施政報告中，皆有提及計劃興建「一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館」，楊穎新指至今未有進展，他認為就算最終不能找到合適地點建新場館，如果劍總可以獲得租場的優先權，也是臨時的解決方法。

劍總主席楊穎新。（趙子晉攝）

香港即將舉辦不同的劍擊賽事，當中包括下月的重劍青年世界盃、明年1月的女子花劍世界盃、明年11月的全運會劍擊項目等。楊穎新曾視察過啟德體育園的室內場，他指「場地不是太大」，未必可以舉辦大型的劍擊賽事，所以全運會劍擊項目會否在啟德舉行，楊直指交由有關方面決定。

楊穎新指，明年1月的女花世界盃將繼續在亞博舉行，他表示：「沒那麼快，啟德未準備好。」香港將在2026年舉辦世界錦標賽，楊坦言很大可能在亞博舉行。