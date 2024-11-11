劍擊世界盃｜重劍四子躋正賽何瑋桁16強止步　朱詠翹創個人最佳

撰文：趙子晉
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由FIE（國際劍聯）管豁的劍擊國際賽賽季，過去周末正式開季，率先上演重劍及佩劍世界盃，男子重劍四子攜手打入正賽圈，當中巴黎奧運代表何瑋桁打入16強。至於女子佩劍的朱詠翹，在「福地」阿爾及利亞創下個人最佳戰績。

劍擊世界盃｜男重四子闖正賽圈

男子重劍世界盃在瑞士伯恩（Bern）上演，一共9名港將參賽，當中巴黎奧運代表何瑋桁，藉世界排名直接打入次日的正賽圈，另外三名一同出戰今年亞錦賽的隊友方凱申﹑吳浩天﹑吳霆騫同樣突破資格賽。

今次被列為16號種子的何瑋桁，首圈（64強）與埃及劍手Youssef Shamel交手，瑋桁開段落後，到第二節反撲，最後一節打出一段6：0奠勝，以15：8晉級，其後鬥中國劍手于夢想，以15：10再下一城進入16強，其後惡鬥巴黎奧運冠軍兼世界第一加納虹輝，惜以10：14憾負，無緣8強，但這戰績仍助瑋桁的世界排名再升兩位至第18。

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何瑋桁瑞士站16強止步。（中國香港劍擊總會圖片）

方凱申首圈以15：10反勝匈牙利的Soma Somody，次圈則不敵哈薩克劍手Yerlik Sertay；吳浩天與吳霆騫首圈分別遭2號及3號種子淘汰，無緣晉級。

吳浩天。（中國香港劍擊總會圖片）

港隊男重今季團體賽希望突破32強，今站由何瑋桁﹑吳浩天﹑方凱申﹑劉昊峯合作出戰，與東道主瑞士爭奪16強席位，中段一度打成14：14平手，惟其後遭瑞士拉開分差，港隊以29：35告負。

男子重劍瑞士站世界盃港隊戰績

16強：何瑋桁
32強：方凱申
64強：吳浩天﹑吳霆騫
資格賽第三圈：劉昊峯
資格賽第一圈：楊均培
小組賽：汪承毅﹑林楷喆

港隊男重瑞士站不敵東道主32強止步。（中國香港劍擊總會圖片）
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劍擊世界盃｜朱詠翹首躋16強　陳樂熹晉正賽圈

男﹑女子佩劍世界盃在阿爾及利亞上演，兩名女將躋身正賽，朱詠翹（Apple）小組賽全勝晉級，首圈以15：10淘汰法國劍手Lola Tranquille，追平上年在阿爾及利亞站的成績，其後再以15：8擊敗波蘭的Zuzanna Cieslar，首度晉身國際賽16強，即使不敵世界第5的西班牙劍手Lucia Martin-Portugues，無緣8強，Apple依然創下生涯最佳戰績。

朱詠翹生涯首度打入國際賽16強。（中國香港劍擊總會圖片）

另一港將梁洛文同樣打入正賽，首圈卻以10：15不敵意大利劍手Eloisa Passaro；男子佩劍的陳樂熹成為港隊獨苗，首圈鬥韓國劍手Lim Jaeyoon，以10：15落敗。

陳樂熹。（中國香港劍擊總會圖片）

朱詠翹其後夥拍梁洛文﹑薛雅齊﹑歐倩瑩角逐團體賽，首圈擊敗羅馬尼亞晉級16強，惜以31：45不敵匈牙利，轉戰名次賽再負日本隊，然後擊敗土耳其，最後一場鬥加拿大，卻以44：45憾負，以第14名完成賽事。

港隊男佩方面派出羅浩天﹑何思朗﹑陳樂熹﹑張愷駿，首圈面對土耳其以41：45落敗。

佩劍阿爾及利亞站世界盃港隊戰績

男子佩劍
64強：陳樂熹
預賽第二圈：張愷駿﹑周頌羲
預賽第一圈：羅浩天﹑何思朗

女子佩劍
16強：朱詠翹
64強：梁洛文
預賽第二圈：薛雅齊
預賽第一圈：歐倩瑩

港隊女佩。（中國香港劍擊總會圖片）

劍擊世界盃｜港隊女重團體首圈止步

江旻憓在奧運後急流勇退，港隊女子重劍今季首站赴阿聯酋的富吉拉，惟6名女將皆未能突破資格賽，其後由佘繕妡﹑陳渭泠﹑朱嘉望﹑連翊希戰團體賽，首圈以34：45不敵羅馬尼亞，32強止步。

女子重劍阿聯酋站世界盃港隊戰績

預賽第一圈：佘繕妡﹑陳渭泠﹑連翊希﹑陳祉澄﹑吳卓輶
小組賽：朱嘉望

港隊女子重劍隊。（中國香港劍擊總會圖片）

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