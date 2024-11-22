劍擊世界盃｜佘繕妡溫哥華站小組全勝晉級　鄭曉為一劍險勝闖正賽

雖然香港劍擊公開賽本周末在亞洲國際博覽館上演，但與花劍及重劍世界盃撞期，部分港將決定出外征戰。佘繕妡是唯一港隊女將參加溫哥華站重劍世界盃，小組賽6戰全勝，直入正賽圈。至於女子花劍的鄭曉為，以一劍力挫烏克蘭劍手，同樣躋身突尼西亞站世界盃的正賽。



劍擊｜2024/25國際賽開鑼 世界盃/大獎賽賽程+焦點+港隊名單

今周舉行的劍擊世界盃，與香港公開賽撞期，港將們需要在兩項比賽中取捨，大部分重劍女將決定留港，只得在美國升學的佘繕妡參加溫哥華站世界盃。「佘佘」上站在阿聯酋意外在資格賽止步，今站在小組賽拿下6連勝，以小組成績第8位直接晉身正賽圈，首圈將與波蘭劍手Kinga Zgryzniak交手。

溫哥華站重劍世界盃直播連結

佘繕妡。（中國香港劍擊總會圖片）

劍擊世界盃｜鄭曉為偕陳諾思闖正賽

花劍在北非國家突尼西亞上演今季首站，張家朗﹑蔡俊彥﹑陳諾思等9名港將參戰，首日率先進行女子花劍資格賽，鄭曉為小組賽錄得3勝3負，其後在淘汰賽輕取美國的Lavender Lee，再鬥烏克蘭劍手Alina Poloziuk，結果「阿夢」以15：14一劍險勝，躋身正賽圈，首圈將硬撼日本劍手上野優佳。

憑世界排名直入正賽圈的陳諾思，首圈則鬥意大利劍手Camilla Mancini。兩名小將黃純一及黃諾頤則未能在資格賽突圍。

突尼西亞站花劍世界盃直播連結

突尼西亞站花劍世界盃賽程（香港時間）



陳諾思 對 Camilla Mancini（意大利）11月23日下午4:20 黃色劍道

鄭曉為 對 上野優佳（日本）11月23日下午5:00 黃色劍道



鄭曉為力克烏克蘭劍手，打入首站突尼西亞站的正賽圈。（中國香港劍擊總會圖片）

突尼西亞花劍世界盃



男子花劍：陳建雄、張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘

女子花劍：陳諾思、鄭曉為、黃純一、黃諾頤



溫哥華重劍世界盃



男子重劍：何瑋桁、徐家煥、劉昊峯、黃至晧、游晉鳴、袁諾文﹑WANG Yat Sai Terry

女子重劍：佘繕妡



2024/25劍擊國際賽賽程