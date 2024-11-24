香港劍擊公開賽｜符妤名棄國際賽留港封后　男重兩將命途各異

香港劍擊公開賽今周末在亞洲國際博覽館上演，但卻與花劍及重劍世界盃撞期，不少港將陷入雙難，部分港將決定留港參賽，當中包括女將符妤名，她最終奪冠而回，她坦言是新季的好開始，並希望藉這個冠軍重拾上季的佳態。



「香港公開劍擊錦標賽」今周末在上演，同場舉行元老組及14歲以下組別，今年香港公開賽一如以往，繼續設有獎金表揚各個公開組的前四劍手，冠軍獲得1萬港元、亞軍得6000港元，雙季軍則各得3000港元。

（趙子晉攝）

今年賽事與國際賽「撞期」的關係，兩者之間取捨成為港將劍們的最大課題，女子花劍巴黎奧運代表陳諾思與鄭曉為赴突尼西亞參加世界盃分站，符妤名（Sophia）及關渝澄等港將則決定留港參賽。

符妤名以衛冕身份參加今年的香港公開賽，兩名隊友缺陣下，雖然小組賽曾輸一場，Sophia在淘汰賽未遇太大壓力，從32強至決賽保持單位數失分，她在決賽以15：4輕取范琳娜，順利衛冕香港公開賽。

當符妤名得知突尼西亞站世界盃與香港公開賽同時舉行時，她毫不猶疑決定留港，「近兩次本地賽都無緣頒獎台，我想本地積分更穩固所以留港參賽，如今取得冠軍，一切都變得值得」。

符妤名上季國際賽大多躋身次日的正賽圈，但近期受腰傷所困而減少訓練時間，Sophia希望透過今次的冠軍，作為自己重拾上季佳態的起點，「雖然上季在國際賽大部分都可打入正賽，但我從上季的香港站未能晉身正賽後，信心有點動搖，戰績逐漸回落，加上傷患，我現時的狀態與上季相差甚遠，現時大約只得5成左右，希望今個冠軍是我尋回狀態的第一步。」

（趙子晉攝）

香港劍擊公開賽｜男重兩將命途各異

除了突尼西亞花劍世界盃，在加拿大溫哥華同時上演重劍世界盃，港將何瑋桁直入晉身正賽圈，而小將黃至晧及袁諾文攜手闖入正賽，而兩名常規港隊成員方凱申及吳浩天則留港出戰，但兩名港隊代表皆與冠軍無緣。方凱申八強不敵ROSLANDER KASPER；吳浩天則遭吳霆騫在四強淘汰。

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

香港公開劍擊錦標賽首日戰績



男子重劍

冠軍：PEDRO DE FREITAS MARQUES DE AREDE（葡萄牙）；亞軍：吳霆騫；季軍：吳浩天、ROSLANDER KASPER



男子佩劍

冠軍：何思朗；亞軍：陳樂熹；季軍：羅浩天、陳智軒



女子花劍

冠軍：符妤名；亞軍：范琳娜；季軍：文銥澄、雷淯茹（中華台北）

