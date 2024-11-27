歐聯｜阿仙奴作客5：1大勝士砵亭 破對手不敗身
撰文：蕭通
出版：更新：
歐聯周二（11月26日）舉行第五輪賽事，阿仙奴作客以5：1大勝士砵亭，中斷對手本屆歐聯不敗紀錄。阿仙奴賽後累計3勝1和1負、5戰10分升上第7。士砵亭暫以3勝1和1負、 5場10分跌落第8。
上半場 7分鐘，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）接應祖利安添巴（Jurrien Timber）傳球破網，為阿仙奴先開紀錄。至22分鐘，夏維斯（Kai Havertz）在布卡約沙卡（Bukayo Saka）助攻下，將比數拉大至2：０。補時階段，加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）建功，令阿仙奴半場領先3：０。
換邊後，恩拿斯奧（Goncalo Inacio）於第47分鐘為士砵亭追回一球。但至65分鐘，布卡約沙卡憑12碼助阿仙奴維持領先3球的優勢。至82分鐘，杜沙特（Leandro Trossard）為阿仙奴錦上添花，令賽事以5：1結束。
同日歐聯賽事結果
施洛雲 2：3 AC米蘭
布拉格斯巴達 0：6 馬德里體育會
巴塞隆拿 3：０ 比斯特
利華古遜 5：０ 薩爾斯堡
拜仁慕尼黑 1：０ 巴黎聖日耳門
國際米蘭 1：０ RB萊比錫
曼城 3：3 飛燕諾
士砵亭 1：5 阿仙奴
年青人 1：6 阿特蘭大
歐聯全攻略｜拜仁慕尼黑迎巴黎聖日耳門 格食格開「聖」門歐聯｜巴塞17歲小將勇戰受傷 血流不止臉部縫10針仍能「畀like」歐聯｜維拉負布魯日3連勝告終 中堅明斯低級失誤童話地標變噩夢歐聯速評｜阿仙奴攻力未解決負國米吞首敗 阿迪達功力未夠？歐聯｜國際米蘭1：0贏阿仙奴 拜仁1：0勝賓菲加