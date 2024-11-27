歐聯｜阿仙奴作客5：1大勝士砵亭　破對手不敗身

歐聯周二（11月26日）舉行第五輪賽事，阿仙奴作客以5：1大勝士砵亭，中斷對手本屆歐聯不敗紀錄。阿仙奴賽後累計3勝1和1負、5戰10分升上第7。士砵亭暫以3勝1和1負、 5場10分跌落第8。



上半場 7分鐘，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）接應祖利安添巴（Jurrien Timber）傳球破網，為阿仙奴先開紀錄。至22分鐘，夏維斯（Kai Havertz）在布卡約沙卡（Bukayo Saka）助攻下，將比數拉大至2：０。補時階段，加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）建功，令阿仙奴半場領先3：０。

換邊後，恩拿斯奧（Goncalo Inacio）於第47分鐘為士砵亭追回一球。但至65分鐘，布卡約沙卡憑12碼助阿仙奴維持領先3球的優勢。至82分鐘，杜沙特（Leandro Trossard）為阿仙奴錦上添花，令賽事以5：1結束。

同日歐聯賽事結果

施洛雲 2：3 AC米蘭

布拉格斯巴達 0：6 馬德里體育會

巴塞隆拿 3：０ 比斯特

利華古遜 5：０ 薩爾斯堡

拜仁慕尼黑 1：０ 巴黎聖日耳門

國際米蘭 1：０ RB萊比錫

曼城 3：3 飛燕諾

士砵亭 1：5 阿仙奴

年青人 1：6 阿特蘭大