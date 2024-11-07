歐聯｜巴塞17歲小將勇戰受傷　血流不止臉部縫10針仍能「畀like」

巴塞隆拿在歐聯作客以5：2擊敗貝爾格萊德紅星，自首輪不敵摩納哥後三戰皆捷，然而只有17歲的中堅古巴斯（Pau Cubarsí），在下半場欲頭槌解圍時被踢中，血流披面即退下火線，臉部須縫10針。



祖利斯古迪助攻帽子戲法 領巴塞大勝

巴塞今仗展現強大火力，恩尼高馬天尼斯（Iñigo Martínez）在第13分鐘先開紀錄，貝爾格萊德紅星由Silas Katompa Mvumpa在27分鐘追和後，利古度夫斯基（Robert Lewandowski）在43及53分鐘連入兩球。

之後拉芬夏（Raphinha）及小將費文盧比斯（Fermin Lopez）在55及76分鐘各建一功，祖利斯古迪（Jules Koundé）更上演助攻帽子戲法，即使84分鐘Felício Milson追回一球，仍難阻球隊在主場被巴塞以5：2大勝。

祖利斯古迪（右）今場貢獻三個助攻，助巴塞作客大勝。（路透社）

古巴斯受傷血流不止 須縫10針

意外出現在第63分鐘，貝爾格萊德紅星二將皮球傳至小禁區，古巴斯彎腰打算用頭槌解圍，被對方的拉迪高歷（Rade Krunic）伸出腳踢中頭。前者即血流如注，須退下火線治理。

古巴斯被踢中後流血不止，須退下火線由軍醫治理。（路透社）

《世界體育報》及著名體育記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，巴塞軍醫為這名小將止血後，帶他到更衣室並為其縫上10針。

仍能微笑「畀like」 加維：我的戰士

巴塞主帥菲力克（Hansi Flick）賽後大讚球隊在90分鐘內付出100%努力，被問到古巴斯情況時，他回答：「古巴斯很好（he's fine），雖然縫了針，不過他還很年輕，若年長些便不妙。」

從加維（Gavi）在Instagram分享的影片可看到，古巴斯雖然臉上留下不少血跡，但留意到鏡頭時還能露出笑容及豎起姆指，加維還配上文字「我的戰士」；巴塞也拍照並在X（前稱Twitter）分享他的傷勢，可見左右臉部都縫了針。

曾與隊友合力箝制麥巴比 傳獲曼城青睞

古巴斯出身巴塞青訓，年紀輕輕便已有7次歐聯上陣經驗，上季8強首回合對PSG時，便以17歲79日之齡，成為歐聯8強史上最年輕的正選上陣球員。該戰他更曾與隊友合力箝制基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩），使該名法國球星全場未有任何攻門命中。

最近傳出曼城有意以7000萬歐元羅致這名年輕中堅，雖然報道來源只是一些外國網媒，但可見此子表現已受到大球會關注。