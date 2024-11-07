歐聯｜國際米蘭1：0贏阿仙奴　拜仁1：0勝賓菲加

歐聯周三（11月6日）舉行第四輪賽事，阿仙奴作客0：1被國際米蘭擊敗。兩軍此前3輪均兩勝一和，且未失一球。今次賽後阿仙奴積7分排第十二，國際米蘭以10分升上第五。



圖為2024年11月6日，歐聯舉行第四輪賽事，查漢奴古（Hakan Calhanoglu）入球後慶祝。（Reuters）

憑查漢奴古（Hakan Calhanoglu）於上半場補時操刀12碼，國際米蘭半場領先1：0。自從加盟國際米蘭以來，查漢奴古在所有賽事中，19次操刀12碼全部進網。雖然阿仙奴在下半場有14次射門，但缺乏創造力，至完場未能改寫比數。

圖為2024年11月6日，歐聯舉行第四輪賽事，穆斯亞拿（Jamal Musiala）入球為拜仁奠下勝局。（Reuters）

穆斯亞拿頭槌建功助拜登取勝

同日拜仁慕尼黑憑穆斯亞拿（Jamal Musiala）的頭槌，以1：0擊敗賓菲加。拜仁賽後以兩勝兩負、積6分排17位；賓菲加亦以兩勝兩負、積6分排第19。

兩軍於上半場互交白卷， 至下半場67分鐘，穆斯亞拿接應哈利卡尼（Harry Kane）的傳球破網，為拜仁奠下勝局。

同日歐聯賽事結果

布魯日 1：0 阿士東維拉

薩克達 2：1 年青人

飛燕諾 1：3 薩爾斯堡

貝爾格萊德紅星 2：5 巴塞隆納

國際米蘭 1：0 阿仙奴

巴黎聖日耳門 1：2 馬德里體育會

布拉格斯巴達 1：2 比斯特

史特加 0：2 阿特蘭大

拜仁慕尼黑 1：0 賓菲加

